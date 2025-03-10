德國巨額刺激措施，能成功嗎？

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即將上任的德國新總理默茨有一個很有特色的形容詞，叫做「差5分鍾就到午夜了」，比喻情況之緊急。以此來形容德國經濟的危難，毫不過分，德國經濟已經兩年沉浮於滯脹之中。

默茨等不及走馬上任，就拋出了他的振興方案：1）將相當於GDP 1%的國防開支，從債務限制(Debt Brake)中豁免出來，不受預算限制；2）設立5000億歐元的專項基金，未來10年投資於老化中的基礎設施。

要知道默茨的政治理念偏右、保守，在競選中還堅持平衡預算，他是一位極端的財政保守主義者。但是，在榮登議會第一大黨後，他聽取了財政部長Jorg Kukies關於德國經濟及財政的介紹，幾個小時之內，默茨變成了凱恩斯主義者。他力主改變德國均衡財政的傳統，以前所未見的刺激措施，為德國經濟殺出一條生路。

德國的均衡財政理念，是深入人心、寫入憲法的。默茨需要在議會得到三分之二議員支持，才可以付諸實施。他借用歐債危機時歐洲央行行長德拉吉的名言「whatever it takes」（不惜任何手段），也要達成目標。這是德國戰後歷史上，第二個歷史性轉折點，上一次是90年代初的兩德統一，國家財政因此遭遇了巨大挑戰，不過也為德國經濟注入了新的資源、人口和增長動力。

本是極端財政保守主義者的默茨，現力主改變德國均衡財政的傳統。(AP)

取得三分之二議會票數修改憲法，默茨僅有一個小小的窗口期——在現任議會結束之前，他的聯盟黨與未來聯合政府的執政伙伴社會民主黨聯手，可以強行通過憲法修正。一旦新議會成員在3月25日上任，新議會第二大黨德國選擇黨勢必阻撓，修改憲法的議程屆時幾乎沒有可能通過。

德國GDP大約4.5萬億歐元，每年千億級的軍工、基建等投入，對於困頓中的德國經濟，可謂久旱逢甘露，對增長的刺激作用不言而喻。更重要的是，政府訂單對萎縮中的重化工業也是一劑強心針。部分企業已經開始將汽車生產線改成裝甲車線，把火車引擎生產改為坦克引擎生產。基建項目才剛啟動規劃，但已經給了化工行業新的希望。這是不折不扣的凱恩斯主義經濟學。

目前德國的債務GDP比率為63%，在G7國家中最低。經濟學家測算，默茨的計劃可能令德國的債務GDP比率升至80%至90%，仍然處在非常安全的區間，比起美國、日本和法國健康許多。可以說，德國戰後傳下來的財政理念和債務底子，為默茨放手一搏提供了相當不錯的基礎。

然而，默茨整個職業生涯，從未在政府部門工作過。他領導的中間偏右政黨（本人更偏激），必須與長期的政治對手、中間偏左的社民黨合作，並協調政策。崛起的極右勢力德國選擇黨，更會不遺餘力地干擾其執政。同時，歐洲正處在特朗普孤立主義的震撼之中，貿易糾紛恐怕紛至沓來，歐盟、北約又苦無領軍人物。俄羅斯和能源，仍是德國的兩條催命咒。

更大的問題在於，如何將德國拉回到可持續發展的經濟繁榮上。德國在移動互聯網革命中無所事事，更缺席了人工智能浪潮。化工行業在能源危機中凋零出走，汽車公司又受到中國電動車的挑戰。賴以自豪的中小工業企業受到成本和訂單的雙重擠壓，貿易保護主義對嚴重依賴海外市場的德國出口構成嚴重打擊。

以世界標準看，德國的金融業、服務業的競爭力並不強大，德國經濟要敗部復活，長遠來看必須要重振產業，但是這些在默茨的計劃中隻字未提。戰後罕見的軍事、基建擴張，只能給德國一個喘息的空間，扭轉德國經濟頹勢，默茨任重道遠。

本文純屬個人觀點，不代表所在機構的官方立場和預測，亦非投資建議或勸誘。







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