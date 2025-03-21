從「耐心」到「過渡」，鮑威爾出口干預

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鮑威爾再次證明自己是「央媽」的典範，他的幾句話讓美股、美債一起上漲。

美國聯儲局FOMC 3月會議，在經濟衰退風險日漸升高、物價壓力屢壓不下的情況下召開。委員會成員在最新的經濟預測中，調低了2025年GDP增長預測，調高了通貨膨脹預測。美股、美元都已跌到去年11月總統選舉前的水平，市場情緒低落，去風險呼聲高漲。應該說，鮑威爾走進記者會的時候，手裏攥著一把爛牌。

鮑威爾承認通脹回落未及預期，經濟增速在放緩，特朗普新政導致政策性風險，然後話鋒一轉，指出也許穿過短期因素的迷霧而不作政策舉動更合適。他將目前的通脹壓力、增長壓力和政策壓力，統統歸為「過渡性」的。市場聞訊大喜，資金流回美股、美債，美元匯率穩定。

鮑威爾將美國目前面對的通脹壓力、增長壓力和政策壓力，全歸類為「過渡性」。(AP)

在相當程度上，筆者認同鮑威爾對經濟的判斷，美國經濟下滑大勢已成，但是增長軟著陸的機會比跌入衰退的機會更大。至於物價上漲是不是「過渡性」，還有待觀察，而「不同尋常高」的不確定性，來自特朗普政府的關稅政策以及其他國家的報復措施，對此，聯儲局需要觀察和等待，所以暫停利率動作是合適的。

筆者始終認為，本周期美國的主要風險不是來自實體經濟，而是來自金融風險。實體經濟的槓桿並不高，居民消費和企業投資不過在回歸正常水平和周期。金融市場則熱錢橫流、估值頗高、衍生產品叢生，連環爆煲的機會在上升。鮑威爾用如此溫柔的語境來描述經濟現狀，顧忌的恐怕是金融市場。

聯儲局政策上有改變的減少縮表(QT)規模，這項措施被藏在許多信息中——將每月縮減資產負債表的規模從250億美元減少到50億美元。自從2022年6月，聯儲局累計縮表超過2萬億美元，剩餘流動性基本上被抽光了，所以下個月開始QT規模大幅調低，以此維持發債成本的穩定。

FOMC會後聲明以及鮑威爾記者會後，利率期貨市場的定價顯示，資金預期今年7月聯儲局會減息1碼，10月再減1碼。鮑威爾當年用「耐心」二字，成功引到了市場預期，如今祭出「過渡」二字，繼續帶市場節奏。他的「央媽呵護」式口頭干預奏效了，只是不知特朗普還可以玩出甚麼花樣。

本文純屬個人觀點，不代表所在機構的官方立場和預測，亦非投資建議或勸誘。







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