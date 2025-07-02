特朗普的大而美：贏了戰役輸掉戰爭？

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美國參議院以最小的票差，通過了修改版的預算調和法案，即特朗普所稱的《大而美法案(One Big Beautiful Bill Act)》，法案轉向眾議院重新審議。經過參議院修訂的法案，令眾議院迅速通過的難度加大了，但是筆者預計在白宮、財政部和眾議院議長貼身兜售和交易下，法案最終可以在眾議院通過，並在7月4日美國國慶日前後被總統特朗普簽署成為法律。

此法案將特朗普第一任的減稅政策永久化，增加了他競選期間的一些減稅承諾。白宮還趁著共和黨在國會兩院的優勢，夾帶了不少特朗普其他治國理念，例如邊境保護、軍工產業鏈重建，以及撤銷拜登時期的替代能源補貼等。

如果《大而美法案》如筆者所料正式成為法律，這將是特朗普第二次入主白宮後第一場重大勝利。特朗普重掌帥印後立即四面出擊，在移民管制、政府效率、關稅政策、大學監管和減稅政策上四面出擊，還有撮合俄烏和襲擊伊朗核設施，但是大多數政策均陷入「一而再，三而竭」的窘境。如果《大而美法案》成為政策現實，這將把特朗普的稅制改革永久化，對美國經濟帶來長期和結構性的影響。

有示威者在國會外反對《大而美法案》 (AP)

《大而美法案》，是特朗普第二任重中之重的政策之一，它成為法律的確是一項重大勝利，被特朗普吹噓為「Big Win」也毫不為過。這是一場來之不易的戰役級別的勝利，是最終可以成為他政治遺產級別的。

然而，不惜代價強推《大而美法案》的政治代價是甚麼？其實這個法案遠沒有得到所有人的支持。哪怕在共和黨議員內，也有許多不同的聲音，要麼對財政赤字失控不滿，要麼對大砍醫療福利不滿，法案只是在白宮和多數黨領袖的威脅利誘下勉強過關。

國會預算委員預測，法案會令美國在未來10年新增3.3萬億美元赤字，債務GDP比例超過130%，進入紅色警告區間，私人機構所預測的情景更差。最富裕的1%人群在減稅上所得到的好處，遠大過中產群體。法案在選民中也不甚受歡迎，因為法案明顯置4000萬低收入人群的醫保和食品補貼於不顧，何況環保等可持續發展議題。

根據Morning Consult的一項調查，50%選民反對《大而美法案》，只有36%選民對法案持正面態度。最大的反對原因是「劫貧濟富」。中下層選民財富不足，但在選票上卻有很大優勢。在這次投票中贊成法案的，可能在明年中期選舉中遭到選民的清算。儘管共和黨橫掃了參眾兩院，他們在投票上卻只有輕微優勢，失去幾張搖擺州的議員席位，共和、民主兩黨在國會票數上便可能出現逆轉。

特朗普，會不會贏了戰役輸掉戰爭？明年11月見分曉。

本文純屬個人觀點，不代表所在機構的官方立場和預測，亦非投資建議或勸誘。







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