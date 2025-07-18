日本政壇的動盪即將開始

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日本上議院選舉將於7月20日舉行，自民黨主導的執政聯盟可能失去上議院多數席位，日本可能出現小政黨林立局面，而政壇或許將進入戰後罕見的動盪。

日本在戰後幾乎一直由自由民主黨主導著政壇，但是去年爆出的政治獻金醜聞令其聲譽大跌。非主流自民黨人石破茂爆冷出任自民黨領袖和首相，但仍未能扭轉選民對黑金政治、密室政治的厭惡。根據《朝日新聞》最新公布的民調，自民黨和公明黨組成的執政聯盟可能僅獲得35個上議院席位，同時失去上議院和下議院的控制。結束不久的東京都議會選舉中，自民黨僅取得127席中的22席，刷新歷史最差紀錄。

如果民調接近選舉結果，則日本政治進入戰後未見的一個政治亂局，從首相人選到政策導向，從美日貿易談判到增值稅率何去何從，一切都變得不可預測，這對日元資產是重大的利空。日本舉國關注的日美關稅談判也變得不可琢磨，石破茂在承認選舉失敗後迅速與美國達成框架性協議，也許是避免政治混亂、美國施壓、市場恐慌的最好辦法。

美國財政部長貝森特在上議院選舉前訪問日本，估計就是希望和日本首席貿易談判代表赤澤亮探討一個應急計劃，以期萬一日本出現政治權力真空，石破茂在離任前處理好貿易協議，避免關稅談判陷入長時期停頓。

日本政界希望石破茂能繼續處理與美國的貿易協議 (AP)

執政聯盟想贏得維持現狀所需的50個議席，但看來達成這個目標的難度很大。一旦選舉失利，筆者認為，自民黨失去席位的數量，對未來政局演變關係重大。

如果執政聯盟贏得48至49個席位，自民黨會將敗選當勝利慶祝。自民黨內部目前瀰漫著失敗情緒，如果最終結果接近50席，執政聯盟反而鬆一口氣。要是能說服幾位獨立或反對黨議員倒戈，執政聯盟仍可能保住上議院多數。因此石破茂可能得以留任，不少自民黨高層希望避免因黨魁選舉觸發黨內危機和選民厭惡。

如果執政聯盟贏得40至47個席位，那將是一場重大失敗。石破茂自然需要辭職謝罪，自民黨與公明黨的聯盟應該可以維持不變，不過需要找到一位新的自民黨黨魁，還需要與其他反對黨協商組成執政聯盟。這個過程也許相當漫長，政治真空令貿易談判和預算審議停頓。

如果執政聯盟僅贏得40以下的席位，則是災難性的。部分自民黨員可能選擇退黨，並與反對黨議員聯合組建新政黨，日本政權穩定的基石崩塌。這種情景下，石破茂宣布離職後舉行黨魁選舉，但是黨內選舉最少也需要數周的準備時間，錯過美國設置的關稅談判截止期，日本輸美產品關稅可能被上調。

更大的麻煩是，自民黨新選出的黨魁無法自動成為下一屆首相，執政聯盟已經失去了下議院的多數席位。當然也有一種可能，儘管自民黨在下議院不佔多數席位，但仍就像去年秋天石破茂成為首相那樣，新任黨魁有可能成為首相，不過僅僅依靠現在的自民/公明黨恐怕難成其事。

接下來就是下議院選舉首相的博弈。筆者不排除反對黨領袖（如野田佳彥）成為首相，更可能的是新任自民黨領袖將在8月通過召開國會特別會議當選為首相，前提是新自民黨領袖必須拉攏到願意加入聯合政府的第三黨，以建立一個穩定的政府，這個談判過程相信需要很長時間。願意加入聯盟的第三黨很可能會要求擔任首相的職位，不排除自民黨或對此作出讓步。組建聯盟的過程將非常複雜，需就包括財政政策在內的基本政策立場展開談判。達成協議起碼需要數周時間，在此期間，新任自民黨黨魁兼首相只能作為新政府組建過程中的看守人，政策上就無能為力了。日本有可能有幾個星期陷入政治真空。

假若上下兩院的議員陸續退出自民黨，以及立憲民主黨、日本維新會等黨派的議員組成新政黨，則情況更加複雜，政局恢復正常需要更久的時間。最壞的可能是，被退黨潮癱瘓的自民黨甚至無法舉行黨魁選舉，那麼石破茂仍將擔任首相和黨魁。在野黨很可能趁機對石破茂提出不信任投票，逼迫解散下議院，並進行臨時選舉。

現在輪到美國著急了，華盛頓希望石破茂繼續擔任黨魁和首相，並在8月1日的最後期限之前與美國達成貿易協議框架。如果他同時辭去這兩個職務，日本將沒有首相，貿易談判勢必群龍無首。如果石破茂辭去黨魁職務，但保留首相職務，在法理上他可以繼續與美國談判貿易協議。筆者認為石破茂有可能選擇繼續擔任首相，以便與特朗普達成貿易協議，而自民黨則同時推進黨魁選舉進程。

無論新首相來自哪個黨派，都會希望石破茂在離任前處理好與美國的貿易協議，那麼新首相就不需要面對這個燙手山芋。由於這個奇怪的原因，也許石破茂還真的不會在選舉結束後即刻下台。貝森特於周五（18日）率領美國代表團訪問大阪世博會，他應該會以更大的誠意（乃至讓步）推進美日關稅談判。

日本即將可能面臨一場政治動盪，組建一個能夠掌控兩院的新政府並不容易。幾乎所有在野黨都要求調整增值稅，組閣談判必然艱難。最終哪些政黨加入執政聯盟，它們願意付出怎樣的財政代價，一切都是未知數。

本文純屬個人觀點，不代表所在機構的官方立場和預測，亦非投資建議或勸誘。







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