一波三折的一周。首先,美國聯儲局主席鮑威爾倔強地宣告不減息,也不知道甚麼時候減息,債市大嘩;接著美國就業市場意外轉冷,債市聞訊上漲、股市下挫;最後,白宮與幾個交易夥伴達成框架協定,並宣布對70餘國徵收更高的關稅。美股大跌,全球股市齊跌,美國兩年期國債先漲後跌,美元匯率上漲,恐慌指數攀升。同時,油價漲、金價漲,比特幣跌。

美國7月非農就業資料很不理想,新增就業7.3萬,遠低過市場預期的16萬,同時前兩個月的數字也被下方修正了26萬,修改後的資料顯示過去3個月平均月增就業3.5萬,創下疫情後最差的3個月平均數值。時薪按月增長0.3%,與上期持平,但是勞工市場的整體需求在明顯轉弱,就業參與度也呈下降。幾小時後,特朗普解僱了勞工統計署署長。

非農產業資料經常有大幅度修改,所以7月數值有可能以後再作調整,不過就業市場在冷卻看來也是不爭的事實。經濟學家一般將就業人數低於5萬看成衰退前兆,15萬以上看作過熱。目前的就業資料展現出美國經濟迅速降溫,但尚未進入衰退。

最新的GDP資料顯示美國經濟在第二季度增長了3%,vs上季-0.5%。此數被貿易戰所扭曲,更能反映內需的民間國內銷售上升了1.2%,這是2022年以來最慢的,不過仍在健康擴張中。就業市場對佔美國經濟七成比例的私人消費至關重要。毫無疑問非農就業資料令市場吃驚,也令一天前聯儲局作出的利率決定顯得尷尬。

特朗普屢以極端壓力,逼迫鮑威爾就範減息。(AP)

FOMC在7月會議上宣布,維持政策利率不變,而主席鮑威爾在記者會上的講話,卻令市場感到意外。鮑威爾沒有對9月降息作出任何承諾,強調「we don't have a pre-set course on rates(我們對降息沒有預設路徑)」,市場普遍認為鮑威爾的言論偏鷹派。鮑威爾並沒有關死9月降息的大門,認為關稅戰對物價的衝擊可能是暫時性的,但仍需要驗證,價格風險仍需要得到管理,因此9月會議前幾個資料就變得十分重要。

白宮及個別共和黨議員在過去一個月,對鮑威爾的聯儲局進行了狂轟濫炸。手法上和關稅戰如出一轍,都是通過極端的措施、苛刻的條件、公開的喊話,令對手驚恐,以期達到自己的目的。裝修超預算,其實是普遍現象,特朗普拿出來說事,無非想製造出一個極端施壓的切入點,目的在於逼迫鮑威爾就範,願意在利率政策上相配合。

筆者判斷,特朗普政府的壓力無法阻止多數決策者站在鮑威爾一邊,但是最新的就業資料會對聯儲局的利率決定有衝擊。筆者預計8月底Jackson Hole年會上鮑威爾會給出暗示,9月第一次減息,之後以每季度25基點的速度減息。明年新任聯儲局主席上台後,估計減息步伐會加快,直至政策利率達到中性水平(甚至略低)。

特朗普主導的關稅戰進入了收官階段,他簽署了總統行政令,向大約70個國家或關稅地區徵收10%至50%不等的「對等關稅」。日本、歐盟和韓國均被徵收15%關稅,中國與墨西哥延長談判時限,加拿大35%,東南亞各國19%,巴西50%。

儘管部分國家關稅仍在談判中,儘管許多協定細節尚不清晰,儘管不同國家對協議解釋仍存分歧,筆者認為這是特朗普的一次巨大勝利。他徹底改變了全球貿易規則,改變了美國在制定新規則上的話語權。他的漫天開價-極端施壓-就地還價-各個擊破策略,看來為美國帶來了巨大的關稅收入,而美國並沒有因此付出對等的關稅代價(物價仍待觀察)。

這次雙邊關稅談判中,最富創意的是「買降機制」(buy down)。特朗普對日歐韓分別施以25%關稅,逼迫談判對手答應出資幫助美國重建國內工業。這三個國家被虛晃一槍25%後,開心地接受15%的關稅(遠高過之前的關稅),並分別承諾5500億、6000億和3500億美元用於美方擁有並控制的產業投資專案,同時還須對美國開放本國市場。筆者看來這是赤裸裸的訛詐,但特朗普成功了。

日本承諾的5500億美元,其實是投資的上限,用來引誘喜歡誇功的特朗普迅速批准雙邊貿易框架。其中日本政府相關聯的政策銀行(JBIC、NEXI)提供信貸擔保,幫助日本企業投資美國製造業。這些政府機構只取10%股權,令特朗普得出90%收入歸美國納稅人的假象,但事實上此類投資只佔5500億美元投資中的1%至2%。

相比日本,歐洲承諾的6000億美元更難兌現。歐盟沒有類似日本政策性銀行、政策性保險公司的存在,也就無法作出官民協同投資。歐盟有EIB,但它的任務是投資歐盟自身的關鍵行業,從來沒有投資過美國。由於歐盟的政府出資需要經過所有國家同意,這個過程不僅漫長,被授權的可能性也不高。

本次特朗普的成功勒索,可能令美國食髓知味,以後也可能利用其市場體量再來敲詐交易夥伴。更重要的是,雙邊協定取代了多邊貿易協定,戰後建立起來的貿易體系崩塌了。更有甚者,李嘉圖的相對成本理論被特朗普的叢林法則所替代,未來全球貿易依據達爾文主義的強者生存邏輯。

本周重要資料不多,關注四點:1)關稅談判的後續故事,尤其是美歐、美日談判的細節;2)自民黨總裁選舉人之博弈;3)英國央行例會,預計降息25點;4)OPEC+會議,可能宣布進一步的增產計劃。

本文純屬個人觀點,不代表所在機構的官方立場和預測,亦非投資建議或勸誘。







