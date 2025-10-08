加入最愛專欄 收藏文章

黃金衝破了每盎司4000美元。黃金今年漲了超過50%，在過去兩個月內急升20%，再次證明「亂世買金」的民間智慧。

黃金在2008年金融危機中突破了每盎司1000美元大關，在新冠疫情爆發期突破了2000美元大關，在特朗普關稅戰前夜突破了3000美元大關，這次勢如破竹地衝上4000美元大關。筆者認為，金價暴漲的背後，是市場對美國債務發行失控和聯儲局信用破產的焦慮。最近資金預期聯儲局利率一降再降，催生了銀行儲蓄出走，ETF資金湧入主導了金價的走勢。

黃金被人們看成對通貨膨脹和法幣超發的對沖，的確，以對沖通脹為目的之買金需求大幅上升。有意思的是，通脹和貨幣超發的始作俑者央行，也成為了黃金的主力買家，表明它們自己對法幣也信心不足。本世紀初，央行曾經有過一輪黃金拋售，認為黃金缺乏收益，但是如今央行卻一馬當先地搶購仍然沒有收益的黃金。

金價暴漲的背後，是市場對美國債務發行失控和聯儲局信用破產的焦慮。(Shutterstock)

幾種技術指標顯示，黃金距離調整不遠了，但是長遠來看，它正在經歷再定價過程。黃金正在成為金融機構和央行的可抵押資產。抵押物必須值得信賴，並擁有充沛的流動性。第二次世界大戰以來，美債是全世界約定俗成的高信用高流動性錨定資產，這是金融機構的倉底資產、現代資本及金融資本主義的零風險基石。

然而，美債在人們心目中的信用褪色了。美國政府無節制的赤字財政政策、國債市場的大幅動盪、美債在地緣政治中被武器化、美國政府機構之間的內耗和黨爭，都增添了投資者的擔心——美債不再是零風險了。資本市場尋求政治中立、不受央行干預影響、流動性充沛、信用良好的替代資產，黃金便是最佳替代資產。

黃金作為首飾或交易工具，有著悠久的歷史。黃金作為投資標的進入尋常百姓家，卻是本世紀才出現。2004年首隻黃金ETF上市，將實物黃金證券化，降低了黃金投資的門檻和交易成本，散戶投資者也能直接配置黃金資產。2008年後，各主要工業國的量化寬鬆貨幣政策，則為金價插上了翅膀，愈來愈多流動性追逐有限的可信賴資產。

儘管在過去幾年，諸多央行收斂了信用擴張，調高了政策利率，筆者料信用超發的時代遠遠沒有結束。貨幣政策與財政政策，本是同一枚硬幣的兩面。各國仍在肆無忌憚地推進負債型增長，赤字財政觸目驚心，這些債務負擔最後主要靠央行通過信用擴張買單。赤字財政不結束，量化寬鬆就不會真正結束，長遠看金價就沒有漲完。

本文純屬個人觀點，不代表所在機構的官方立場和預測，亦非投資建議或勸誘。







