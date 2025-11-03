中美貿易衝突按下暫停鍵

加入最愛專欄 收藏文章

中美元首釜山會談，在關貿問題上實現了超預期的突破，為過去半年激烈碰撞式的貿易衝突按下了暫停鍵。暫停鍵不代表停止鍵，雙方還可能在關稅、貿易領域展開新的較量，美國中期選舉之後特朗普也可能再次揮舞關稅大棒，但是元首會談可以說取得了階段性的重大成果，中美經貿在未來一年的不確定性得到實質性收斂，有利於全球經濟、中國經濟和資本市場。

這次會議的核心意義，在於雙方都認識到無法快速擊倒對方，極端對抗的結果是雙方都不可承受的雙輸。在這種情況下，中美願意並能夠妥協，務實地走到了談判桌前進行交易。筆者認為，中美經貿風險在未來相當長一段時間內擺脫了極端情形，衝突得到實質性降級。兩位元首為雙方未來的相處方式重新定位，那就是鬥而不破、不升級、做交易。換言之，中美之間似乎重建了維持戰略均衡的共識。

在具體內容上看，雙方在一些關鍵議題上作出了較大的讓步，並得到了自己最想要的東西。美方在301調查的「港口費」和對中國的反制措施、BIS的50%穿透性出口管制及實體名單擴大上，作出了讓步，而中方在稀土出口管制等方面暫停實施一年，並以購買大豆回應了美方的重要關切，美方則以芬太尼關稅減半示好，雙方各自宣布對等關稅延期一年。

中美雙方在一些關鍵議題上皆作出了較大的讓步 (Shutterstock)

從交易的方式上看，也有較大突破。中美之間議題繁多、博弈複雜，而且是一個動態過程，很難進行一攬子交易。即使採取分步交易的方式，也由於博弈籌碼的問題很難定價。在過去四輪談判中，雙方小心翼翼地保持了融洽的氣氛，但卻因為無法定價而使得談判成果無法落實（TikTok除外）。從這次結果看，雙方幾乎討論了所有議題，並基本形成了整體交易的框架，為未來交易談判提供了錨定。

當然，雙方仍然存在許多未解決的問題，比如先進製程芯片的問題。由於衝突距離會談的時間較短，且芯片問題難度和複雜度高，難以在這一次會談中達成交易。後面雙方還會繼續談，英偉達也是重要一方。對美國來說，從奧巴馬時代開始，美國就已經把先進製程芯片作為遏制中國科技競爭的重要手段，在AI競爭如此激烈的今天，要扭轉這個趨勢並交易先進芯片的難度不小。對中國來說，芯片自主可控，需要更多的使用國內芯片，但也要考慮利用先進芯片解決算力和大模型訓練的問題。因此，折衷方案（Blackwell降級版）或許是最終雙方都能接受的結果。

中美貿易協議可能很快（或許未來一兩周內）正式簽署，大部分議題都可能延期一年。有人擔心，美國中期選舉過後，美國會重拾關稅大棒，再談判的時候恐怕更加強硬。有媒體甚至形容，當下中美簽署的交易不過是離婚前的靜默期，靜默期內一言不合再起衝突也並非不可能。

這種擔心不無理由，但是客觀地審視雙方的情形，一年內和一年後各項重要條件都很難發生根本性變化，中美之間的經濟聯繫密度和複雜性決定了雙方無法真正脫勾，這是雙方行為的根本邏輯。儘管會後貝森特聲稱美國兩年之內會解決稀土問題，但實際時間可能遠遠長過他預測。地球上不缺稀土資源，真正的壁壘不在地下，而在地上，在提煉、分離和產業鏈。

中國在稀土（尤其是重稀土）全產業鏈的壟斷地位，5年內很難打破，這就決定了雙方在博弈中有了平視的資本，分布式交易比極端打壓更現實。筆者認同目前的停戰可能是暫時的、脆弱的，但是雙方交易的底層邏輯已經形成。特朗普正在將注意力從國際事務轉向國內議題，2026年的聚焦點是共和黨贏得中期選舉。

雖然中美長期博弈的趨勢仍然沒有變化，但風險降級和有序競爭有利於世界穩定、貿易發展和市場繁榮。中國這次以平等的姿態重塑中美關係後，其他國家也會根據變化調整自己的行為和策略。從這個意義上看，按下「暫停鍵」也意義不凡。

本文純屬個人觀點，不代表所在機構的官方立場和預測，亦非投資建議或勸誘。







