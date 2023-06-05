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2023-06-05

【高息定存】三大發鈔行齊加港元定存息　富邦3個月最高4.5厘

#高息定存 #港元定存 #定期存款 #中銀香港 #渣打 #創興 #富邦

　　定期存款加息潮持續，繼滙豐及渣打上周相繼加存息後，中銀香港亦上調了3個月、6個月及12個月存息。當中，3個月定存加至3.4厘，而6個月及12個月均加至3.5厘，起存額僅1萬元，適用於特選客戶、中銀理財、私人財富的客戶，透過網上銀行、手機Apps、電話或分行辦理。

 

 

（資料圖片）

 

渣打3個月及6個月最高4.4厘

 

　　渣打3個月及6個月最高為4.4厘，起存額為10萬元，但只適用於「優先私人理財」客戶及於分行辦理。而該行一般客戶的新資金，6個月最新加至3.4厘，3個月加至3.3厘，起存額為1萬元，客戶可透過分行、電話或網上辦理。

 

富邦推「快閃定期」 3月個最高4.5厘

 

　　另外，創興和富邦亦力搶短期資金。創興最新的1個及3個月港元定存，最新加至4厘，起存額50萬元，客戶透過網上銀行以新、舊資金辦理，均可享上述的「雲利率」。而富邦則推出「快閃定期」，新舊客戶以新資金於分行辦理，起存額最少300萬，3個月定存年息為4.4厘；至於起存額500萬，3個月定存年息則可達4.5厘。


　　表列各大銀行定存息率：

http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/depositrate_hkd.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

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