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2023-10-11

【高息定存】多間銀行推綠債退款優惠，4.85厘存息高過綠債息

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　　綠色債券的退款回籠，多間銀行推出定期存款優惠挽留資金，甚至有銀行年利率比綠債保底息4.75厘更高。當中建行亞洲10萬元起存額，3個月港元定存可獲4.85厘。客戶憑綠債退款文件於分行辦理，先到先得。

 

（資料圖片）

 

大新3個月定存4.4厘

 

　　 想起存額在低些，大新銀行起存額5萬，3個月定存可獲4.4厘。客戶憑綠債退款證明及新資金於分行辦理，先到先得獲取。

 

工銀亞洲98日4.58厘

 

　　工銀亞洲起存額5萬元，客戶憑綠債退款文件，港元10萬或以上於分行辦理，可享38日3.28厘，98日4.58厘，188日4.3厘，優惠期至今年10月20日，額滿即止，先到先得。

 

渣打12個月定存4.6厘 起存額1萬元

 

　　 渣打香港起存額1萬元，12個月定存可獲4.6厘。客戶憑該行綠債退款文件於分行辦理，名額有限，先到先得。

 

　　表列各大銀行定存息率：
https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php?currency=hkd

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

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