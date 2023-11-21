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2023-11-21

【高息定存】大新升4個月港元定存至5厘，華僑銀行推公司客優惠

#高息定存 #港元定存 #大新銀行 #華僑銀行 #建行亞洲 #虛擬銀行 #Mox Bank

　　多間本地銀行陸續上調港元定存年息，以吸納更多港元資金，大新銀行上調4個月港元定存年息至高達5厘，起存額為100萬元，適用於VIP客戶透過分行以新資金辦理。若門檻較低，起存額20萬元，4個月定存息亦加至4.9厘。

 

（資料圖片）


　　華僑銀行推出公司客戶港元定存優惠，138天港元定存年息高達5.1厘，168天則高達5.3厘，起存額為50萬元，適用於公司客戶透過分行辦理。

 

　　建行亞洲上調3個月港元定存年息至高達4.9厘，起存額為100萬元，適用於新舊客戶透過分行辦理。若起存額1萬元，3個月定存息亦加至4.9厘，不過僅適用於全新貴賓理財客戶，透過分行辦理。

 

　　另外，虛擬銀行Mox Bank上調一年期港元定存年息至4.25厘，存額為1-50萬元，客戶透過手機Apps以新資金辦理。

 

　表列各大銀行定存息率：
https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php?currency=hkd

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

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