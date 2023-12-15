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2023-12-15

【高息定存】美息見頂銀行減港元定存息，創興一年期削至2.9厘

#港元定存 #定期存款 #創興銀行 #信銀國際 #虛擬銀行 #天星銀行 #渣打

　　市場預期美國聯儲局明年開始減息，本港拆息有所下調，創興銀行下調12個月港元定期年息低至2.9厘，存額為10萬元至50萬元以下，適用於新舊客戶透過分行以新資金辦理。

 

（資料圖片）

 

　　信銀國際下調入場門檻較低的港元定存年息，存額由1萬元至10萬元以下，1個月、3個月、6個月及12個港元定存年息分別降至4.55厘、4.85厘、4.25厘以及3.9厘，適用於客戶透過inMotion動感銀行之網上／手機Apps以新資金辦理。

 

　　虛擬銀行天星銀行下調3個月、6個月以及12個月港元定存年息分別至4.4厘、4.3厘以及3.6厘，適用於新舊客戶以新舊資金辦理。

 

　　有銀行逆市加港元定存息，渣打上調12個月港元定期年息至高達4.5厘，起存額為150萬元，適用於客戶透過分行、電話或網上辦理。

 

　表列各大銀行定存息率：
https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php?currency=hkd

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

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