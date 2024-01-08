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2024-01-08

【高息定存】3間銀行減息，東亞六個月定存最高達4.35厘

#高息定存 #港元定存 #建行亞洲 #東亞銀行 #虛擬銀行 #MOX

　　機管局宣布發行最多50億元零售債券，每年定息4.25厘，面對競爭，3間銀行今天（8日）仍減港元定期存款息，建行亞洲一個月及三個月港元定存息各降低0.15厘，最高仍有4.1厘及4.35厘，起存額為1萬元，適用於全新貴賓理財客戶。

 

（資料圖片）


東亞六個月定息降至4.35厘

 

　　東亞銀行六個月定存息亦降低0.15厘，新息率為4.35厘，起存額10萬元，適用於全新顯卓理財客戶。較低門檻起存額僅2萬元，同樣降低0.15厘至4.35厘，適用於全新「至尊理財」客戶。

 

MOX 12個月定存息減0.85厘

 

　　虛擬銀行MOX則減得較多，6個月定存年利率減0.4厘至4.2厘，12個月定存息減0.85厘至3.4厘，24個月定存息減0.6厘至3.2厘，適用於客戶透過手機程式以新資金辦理。

 

　　表列各大銀行定存息率：
https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php?currency=hkd

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

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