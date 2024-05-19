高息定存 | 一周高息合集，市況淡靜，邊間虛銀仍有4厘息？

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龍頭大行滙豐在上周逆市加存息，本周本地銀行的定存息率走勢則有不同動向，其中建行亞洲3個月息減至3.15厘，6個月息更跌至2.8厘，起存額1萬元；若以10萬元承做定存，6個月息則仍有3.2厘；以上計劃均只適用於貴賓理財客戶。

（資料圖片）

另外，工銀亞洲亦微減定存息，綜合戶口、e時代及理財金戶口客戶以5萬元起存，3個月息減0.1厘至3.5厘，6個月息減至3.4厘；如資金較充裕，以80萬元起存，則3個月息有3.7厘，6個月息3.6厘。

中小銀行加息最高4厘

另一邊廂，中小銀行就接力加息，當中虛擬銀行PAObank（前稱：平安壹賬通銀行）將3個月、4個月及6個月定期年利率，由3.8厘加至4厘，最低存款額100元。

天星銀行亦將3個月、4個月及6個月定存息，由3.5厘上調至3.6厘，無新資金要求。

https://www.etnet.com.hk/www/tc/news/topic_news_detail.php?category=special&page=1&newsid=136344

表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

撰文：經濟通採訪組







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