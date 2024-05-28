高息定存 | 大新3個月再加至4.4厘，匯立7個月4.1厘

加入最愛專欄 收藏文章

準備進入半年結，有銀行陸續突擊加息，當中大新銀行全新VIP客戶以10萬至50萬元新資金開立港元定存，3個月定存息再調升0.2厘至4.4厘；6個月存期亦調升0.2厘至4厘。

（資料圖片）



另外，起存額100萬元，3個月、4個月及6個月均調升0.3厘，至4.3厘、4.1厘及4厘，5個月息亦達4.1厘，適用於VIP客戶透過分行以新資金辦理。

富邦各存期重返4厘



富邦銀行以50萬起存，2個月、3個月、6個月及一年期息均達4.05厘，短期1個月息亦有4厘，新舊客戶均可透過「Fubon+」手機app辦理。



匯立7個月4.1厘

虛擬銀行方面，匯立銀行近日提供更新版GoSave 2.0定期存款年利率，開立7個月可享4.1厘，起存額僅10元，新舊客戶透過手機Apps以新舊資金辦理。不過，6個月定存息調低0.2厘至3.7厘，而9及12個月定存息亦回落至3.7厘。

表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

撰文：經濟通採訪組













【你點睇】本港水費近30年不變，水務署表示有需要調整，以改善經營狀況，你認為加水費可否接受？► 立即投票