高息定存 | 一周高息合集，一文睇清月底到期高息優惠尾班車

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2024年將近過半，雖然市場對美國何時開始減息的預期一再延後，但通脹數據持續現降溫跡象，下半年仍有大機會減息一至兩次。本港銀行即將迎來半年結，多家銀行個別的定存優惠將於6月底屆滿，投資者要乘上港元高息定存的「尾班車」，未來一個星期可能是最後時機。

（資料圖片）

中小銀行為吸納新高端客所推出的優惠尤其「搶眼」，建行亞洲的全新貴賓理財客戶透過分行以100萬港元開立3個月定存，當中之首10萬元可享6厘特惠年利率，其餘90萬元亦有4.25厘息，優惠期暫至6月30日。

華僑銀行全新或晉升為「宏富理財」的客戶於分行存入100萬或以上新資金，並開立128日定期存款，除了可享4.12厘息率外，更有額下現金獎賞1950元，相當於額外0.55厘，即最高達4.67厘，推廣期至本月29日。

創興銀行3個月高見5厘息，需透過分行以指定貨幣兌換成港元並同時開立定期存款，20萬起存，優惠於本月29日屆滿。

花旗銀行私人客戶業務之新客戶3個月可享年利率4.5厘，需開立投資戶口並持有或轉入投資產品等值1萬美元或78000元港元，優惠期至本月30日。

傳統大行方面，中銀香港(02888)1個月4.8厘的優惠期暫至6月30日，適用於全新客戶透過手機Apps辦理，存款額限於1萬至10萬元。

滙豐銀行的全新卓越理財客戶新資金定期存款優惠也將於本月30日到期，3個月可享4.2厘，存款額1萬元起。

https://www.etnet.com.hk/www/tc/news/topic_news_detail.php?category=special&page=1&newsid=136998

表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

撰文：經濟通採訪組







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