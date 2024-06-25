高息定存 | 建行亞洲定存千萬3個月息高達4.3厘，工銀亞洲延長6厘優惠

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高息環境持續，銀行為吸納新高端客戶推出港元定存優惠，當中建行亞洲新推1000萬元起存額，3個月息高達4.3厘，6個月及12個月分別達3.95厘及3.9厘，新舊客戶可透過分行辦理。

（資料圖片）

另外，建行亞洲的全新貴賓理財客戶透過分行以100萬港元開立3個月定存，當中之首10萬元可享6厘特惠年利率，其餘90萬元亦有4.25厘息，優惠期暫至6月30日。

工銀亞洲延長3個月6厘優惠

工銀亞洲存款額1000元至10萬元，3個月定存息獲6厘優惠期延長至10月31日，適用於「e開戶定期優惠」全新客戶，以新資金透過手機apps開立「綜合戶口」及「理財e時代」。

虛擬銀行天星銀行4個月定存息則調升0.1厘至3.7厘，9個月調升0.2厘至3.9厘，適用於存款額1000元至500萬元，新舊客戶以新舊資金辦理。

表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

撰文：經濟通採訪組







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