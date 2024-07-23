高息定存 | 創興新優惠3個月享4.3厘，渣打14天有5.5厘

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高息環境持續，港銀繼續調整定存產品部署。當中創興銀行起存額5000元，全新客戶經手機Apps「遙距開戶」成功開戶後，並透過手機Apps或網上理財以新資金開立首筆3個月定期存款，可享「雲利率」3.85厘加0.3厘特優年利率，即4.15厘。

（資料圖片）

另外，起存額50萬元，3個月定存息可享4厘，同樣為全新客戶，並經手機Apps「遙距開戶」成功開戶後，以及透過手機Apps／網上理財以新資金開立首筆3個月定期存款，可享「雲利率」加0.3厘特優年利率，即可享4.3厘。推廣期至今年9月底。

大新銀行3個月息調升至4.3厘

大新銀行3個月定存息調升0.1厘至4.3厘，起存額為10萬元，適用於全新VIP客戶透過分行以新資金辦理。

渣打一周可享高達9厘，兩周有5.5厘

渣打香港白金外匯會員或優先私人理財客戶兌換港元，並開立定期存款，透過外匯交易網上理財／SC Mobile／分行／外匯專線辦理，一星期定存息可達9厘，兩星期定存息可達5.5厘。

而其他客戶兌換港元並開立定期存款，透過外匯交易網上理財／SC Mobile／分行／外匯專線辦，兩星期定存息可達5.4厘，一星期定存息可達8.5厘。兩款存款條件適用於存款額10萬元至2000萬元。

表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

撰文：經濟通採訪組







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