財智
生財有道

加入最愛專欄　 收藏文章　

2024-07-28

高息定存 | 一周高息合集，4厘或以上盤點，邊間3個月有4.2厘？

#大新銀行 #高息定存 #高息 #收息 #創興銀行 #工銀亞洲

　　儘管市場對美聯儲局減息預期升溫，但仍有多間本地銀行3個月港元定期存款年利率高於4厘，當中工銀亞洲將3個月定存息提高至4.2厘，存額由10萬元至80萬元，適用於全新「綜合戶口」、「e時代」及「理財金戶口」之客戶透過分行辦理。如全新客戶以新資金透過手機apps開立「綜合戶口」及「理財e時代」，更可享3個月6厘息，起存額由1000元至10萬元。

 

高息定存 | 一周高息合集，4厘或以上盤點，邊間3個月有4.2厘？

（資料圖片）

 

　　創興銀行起存額5000元，全新客戶經手機Apps「遙距開戶」成功開戶後，並透過手機Apps或網上理財以新資金開立首筆3個月定期存款，可享「雲利率」3.85厘加0.3厘特優年利率，即4.15厘。

 

　　另外，大新銀行3個月定存息有4.2厘，起存額為10萬元，適用於全新VIP客戶透過分行以新資金辦理。

 　
https://www.etnet.com.hk/www/tc/news/topic_news_detail.php?category=special&amp;page=1&amp;newsid=137686


https://www.etnet.com.hk/www/tc/news/topic_news_detail.php?category=special&amp;page=1&amp;newsid=137634


https://www.etnet.com.hk/www/tc/news/topic_news_detail.php?category=special&amp;page=1&amp;newsid=137611

　　表列各大銀行定存息率：
https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

夏日中暑高風險！即睇中暑迷思＋預防措施！► 立即了解

更多生財有道文章
你可能感興趣
#大新銀行 #高息定存 #高息 #收息 #創興銀行 #工銀亞洲
更多財智文章
編輯推介
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
大國博弈
貨幣攻略
More
Share