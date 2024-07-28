高息定存 | 一周高息合集，4厘或以上盤點，邊間3個月有4.2厘？

加入最愛專欄 收藏文章

儘管市場對美聯儲局減息預期升溫，但仍有多間本地銀行3個月港元定期存款年利率高於4厘，當中工銀亞洲將3個月定存息提高至4.2厘，存額由10萬元至80萬元，適用於全新「綜合戶口」、「e時代」及「理財金戶口」之客戶透過分行辦理。如全新客戶以新資金透過手機apps開立「綜合戶口」及「理財e時代」，更可享3個月6厘息，起存額由1000元至10萬元。

（資料圖片）

創興銀行起存額5000元，全新客戶經手機Apps「遙距開戶」成功開戶後，並透過手機Apps或網上理財以新資金開立首筆3個月定期存款，可享「雲利率」3.85厘加0.3厘特優年利率，即4.15厘。

另外，大新銀行3個月定存息有4.2厘，起存額為10萬元，適用於全新VIP客戶透過分行以新資金辦理。



https://www.etnet.com.hk/www/tc/news/topic_news_detail.php?category=special&page=1&newsid=137686



https://www.etnet.com.hk/www/tc/news/topic_news_detail.php?category=special&page=1&newsid=137634



https://www.etnet.com.hk/www/tc/news/topic_news_detail.php?category=special&page=1&newsid=137611





表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

撰文：經濟通採訪組







夏日中暑高風險！即睇中暑迷思＋預防措施！► 立即了解