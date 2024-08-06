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2024-08-06

高息定存 | 外圍震盪港銀紛降定存息，華僑6個月再減至3.7厘

#創興銀行 #高息定存 #富融 #虛擬銀行 #華僑銀行 #高息 #收息

　　憂慮美國經濟硬著陸，環球股市爆發「黑色星期一」股災，市場預期聯儲局會加快減息步伐，在息口前景改變下，港元定存利率連日有收縮跡象。

 

高息定存 | 外圍震盪港銀紛降定存息，華僑6個月再減至3.7厘

（資料圖片）

 

　　繼龍頭大行滙豐日前下調定存息後，本地中小銀行相續跟隨調整給予新客的定存優惠。當中，創興銀行全新客戶經手機Apps成功開戶後，以新資金開立首筆3個月50萬元至5000萬元的定期存款，可享的特優年利率由最高4.3厘下降至4.15厘；存款額介乎5000元至50萬元，3個月定存息亦由4.15厘降至4厘。

 

　　華僑銀行連日調整定存息，6個月存期由最高3.88厘進一步降至3.7厘，12個月存期亦由最高3.5厘減至3.28厘，僅3個月暫堅守4厘水平。

 

　　另外，虛擬銀行富融的6個月定存息最新亦下調至3.7厘，但勝在門檻低，新舊客戶均可以新舊資金辦理。

 

　　表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

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