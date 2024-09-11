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2024-09-11

高息定存 | 富邦逆市升4個月存息至3.8厘，南商及創興齊減息

#富邦 #高息定存 #南商 #創興 #收息 #高息

　　市場對美國減息預期升溫，多間本地銀行下調港元定存年息，當中，創興12個月港元定存年息降至1.85厘，存額由10萬至不多於50萬元，適用於新舊客戶透過分行辦理。

 

高息定存 | 富邦逆市升4個月存息至3.8厘，南商及創興齊減息

（資料圖片）

 

　　南洋商業銀行4個月及6個月各減0.2厘至3.25厘，9個月及一年期亦減至3厘及2.85厘，起存額100萬元，適用於「賞加息定期存款」新舊客戶以現有資金透過分行辦理，至於門檻較低，以10萬元起存，4個月、6個月、9個月及一年期存息減至3.15厘、3.15厘、2.9厘及2.75厘。

 

　　不過，富邦銀行上調4個月港元定存息至高達3.8厘，起存額為50萬元，適用於新舊個人客戶透過「Fubon+」手機Apps辦理；大眾銀行上調1個月港元定存年息至高達3.4厘，起存額為50萬元，新舊客戶以新舊資金辦理。

 

　　表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

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