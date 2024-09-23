高息定存 | 建行亞洲逆市加存息，滙豐3個月最高3.8厘

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美聯儲局宣布減息後，本地銀行紛紛下調定存息，不過建行亞洲就逆市加息，全新貴賓理財客戶透過分行以最少100萬元新資金承做定存，3個月存息加至3.6厘，當中首10%資金更可享6.08%特惠年利率，其餘90%資金則享另一定期存款利率。

（資料圖片）

另外，一般新舊客戶透過分行辦理定存，起存額100萬元，3個月及6個息亦分別加至3.55厘及3.2厘。

滙豐1萬元起存有3.8厘

另一邊廂，滙豐雖然下調全新卓越理財尊尚客戶的定存息，但3個月仍有3.8厘，起存額僅1萬元，適用於新資金。

創興銀行亦降定存息率，如以50萬元起存，3個月息減至3.5厘，6個月息亦減至2.85厘，適用於客戶透過網上銀行以新舊資金辦理。如屬全新客戶經手機Apps遙距開戶，並透過手機Apps或網上理財以新資金開立首筆3個月定期存款，即可享額外0.2厘，即3個月3.7厘息。

表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

撰文：經濟通採訪組







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