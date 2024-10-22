銀色債券 | 銀債退款優惠出爐，一文看清銀行定存及活期利率優惠

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政府公布新一批銀色債券的認購及配發結果，政府共收到30萬份有效申請，申請債券本金總額達699.82億元，銀色債券的最終發行額為550億元，高於500億元的目標發行額，是次銀債最多可獲24手，認購23手或以下債券的申請，將獲全數配發所申請的債券。

本地銀行紛紛推出銀債退款優惠，當中包括港元定存優惠以及活期儲蓄存款利率優惠，退款做高息定存，老友記可以賺取較銀債更多的利息！

建行亞洲3個月定存額外多0.1厘，高達3.75厘

建行亞洲表示，客戶透過分行以銀色債券退款或全新資金，開立3個月港元定期存款，本金達10萬港元至100萬港元，可享額外年利率0.1厘。以100萬元新資金為例，目前建行亞洲提供3個月3.65厘，若計及額外年利率便有3.75厘。

華僑開定期有現金獎賞最多1800元

華僑銀行表示，以銀債退款做6個月港元定存，該行提供3.5厘年利率，1萬元也可起存，若本金達100萬元，該行另有1200元現金獎賞。若以退款開立12個月港元定存，該行也提供3厘年利率，同樣是1萬元可起存，100萬元本金會有1800元現金獎賞。

中銀香港退款開定存年息最高3.2厘

中銀香港也提供銀債退款優惠，客戶透過分行或客戶聯繫中心，以銀色債券退款資金開立3個月港元定期存款，可享3.2厘特優年利率，開立6個月港元定期存款，可享3.1%特優年利率。起存金額為1萬元。

工銀亞洲開立98天定存，年利率3.45厘

工銀亞洲公布，由2024年10月23日至11月8日，憑銀債退款到工銀亞洲分行開立98天或188天定期存款，存款金額達10萬元或以上，可享特惠年利率分別為3.45厘及3.05厘。

信銀國際:登記「大富翁存款」，享額外5.28厘活期存款

信銀國際公布，合資格新客戶及現有客戶於10月30日或之前，存入銀色債券退款並符合合資格新資金要求，即可登記「大富翁存款」，以享額外年利率高達5.28%，亦指額外年利率會加在現有一般儲蓄年利率上，並只會適用於登記戶口內的合資格新資金。

撰文：經濟通採訪組







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