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2024-11-11

高息定存 | 渣打3個月存息減至3.3厘，虛銀逆市加至3.5厘

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　　美國聯儲局上周宣布減息0.25厘後，本港主要銀行相繼下調最優惠利率0.25厘，同時港銀定存息亦有回落。當中，渣打銀行3個月及6個月港元定期存款年利率均下調0.3厘，至3.3厘水平，適用於「優先私人理財」客戶，透過分行辦理，起存額為10萬元。

 

高息定存 | 渣打3個月存息減至3.3厘，虛銀逆市加至3.5厘

（資料圖片）

　　

理慧銀行3個月定存息加至3.5厘

 

　　傳統銀行削定存息，虛銀則逆市上調定存年利率以吸引新資金。當中，理慧銀行Livi Bank3個月、4個月及6個月港元定存息分別上調至3.5厘、3.4厘及3.3厘，適用於新舊客戶透過手機Apps以新舊資金辦理，起存額為5萬元，最高總定期存款額為1000萬元。至於門檻較低的3個月、4個月、以及6個月港元定存息亦達3.4厘、3.3厘以及3.2厘，適用於新舊客戶透過手機Apps以新舊資金辦理，起存額僅為500元，最高總定期存款額為1000萬元。

 

　　另外，PAObank亦上調3個月定存息0.4厘至3.4厘，適用於新舊客戶以新舊資金辦理，最低存款額為100元。

 

　　表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

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