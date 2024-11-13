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2024-11-13

高息定存 | 銀行紛搶存，恒生3個月加至3.6厘，創興高達3.9厘

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　　美國大選塵埃落定，特朗普再次入主白宮，面對美國大選變局及年底資金緊張，本月多間銀行陸續上調港元定期存款年利率，除了傳統銀行外，虛銀亦加入搶存戰。

 

高息定存 | 銀行紛搶存，恒生3個月加至3.6厘，創興高達3.9厘

（資料圖片）

　　

恒生及大新3個月定存息加至3.6厘

 

　　當中，恒生銀行3個月港元定存息再加至3.6厘，另新增4個月及6個月3.6厘及3.4厘，起存額為100萬元，適用於優越理財／優越私人理財戶口透過電話或分行辦理。另外，大新銀行亦上調3個月港元定存息至3.6厘，起存額為20萬元，適用於VIP客戶透過分行以新資金辦理。

 

創興推3個月「雲利率」高達3.9厘

 

　　創興銀行3個月港元定存年息高達3.8厘，起存額為50萬元，適用於全新客戶特優定期存款，全新客戶只需完成2個或以上指定項目，包括︰成功開立網上銀行，交齊文件並成功申請信用卡，完成投資風險評估問卷，透過分行存入新資金50萬元起。

 

　　另外，創興銀行亦設有「雲利率」港元定存，3個月年息高達3.7厘，起存額為50萬元，上限5000萬元，適用於全新客戶經手機Apps「遙距開戶」成功開戶後，並透過手機Apps／網上理財以新資金開立首筆3個月定期存款可享「雲利率」+0.2厘特優年利率，即3個月港元定存最高可享3.9厘。

 

眾安銀行推24個月3.31厘

 

　　除了傳統銀行紛加定存息外，虛銀亦加入搶存，當中，眾安銀行（ZA Bank）新增24個月港元定存息3.31厘，適用於新舊客戶以新舊資金辦理，不設起存額。

 

　　表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

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