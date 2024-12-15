高息定存 | 一周高息合集，華僑1個月定存4厘208日3.8厘

加入最愛專欄 收藏文章

港銀推出一個月短期高息定存吸納存款。其中，華僑推「快閃優惠定期」1個月定存息達4厘，起存額500萬元。至於門檻較低一個月定存息可達3.8厘，起存額為80萬元，適用於新舊客戶透過分行以新資金辦理，另有208日可享3.6厘；新資金300萬或以上208日可享3.8厘。

（資料圖片）

Mox Bank上調6個月至3.28厘

虛擬銀行最新亦有上調定存息吸客，Mox Bank上調6個月至3.28厘，3個月3.5厘，起存額為300萬元，適用於客戶透過手機Apps以新資金辦理，每位客戶最多可開立10筆定期存款。另外，天星銀行亦上調1個月及2個月存息至3.2厘及3.3厘，起存額為1000元，適用於新舊客戶以新舊資金辦理。

建行亞洲上調3個月定存至3.85厘

建行亞洲本周亦上調1個月、3個月、6個月及12個月港元定存年息至3.6厘、3.85厘、3.35厘及3厘，起存額為100萬元，適用於全新貴賓理財客戶透過分行辦理。

高息定存 | 建行亞洲上調3個月存息至3.85厘，富邦3.8厘

高息定存 | 華僑銀行208日定存年息高達3.8厘

表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

撰文：經濟通採訪組







【你點睇】陳美寶、羅淑佩分別被任命為運物局及文體旅局局長，你是否認同新任命有助香港鞏固物流樞紐地位及促進旅遊經濟？► 立即投票