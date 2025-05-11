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2025-05-11

高息定存 | 一周高息合集，拆息大跌多間港銀下調定存息，工銀亞洲3個月仍有3.05厘

#理財 #工銀亞洲 #東亞銀行 #元定存 #富融銀行 #定期存款 #生財有道 #渣打銀行 #高息定存 #收息

　　金管局近日向市場注資後，港元匯價及拆息雙雙走軟，三個月拆息上周四(8日)已跌穿3厘水平，創逾兩年半新低，不少本地銀行隨即下調港元定期存款年息，工銀亞洲下調1個月、3個月、6個月以及12個月分別至2.7厘、3.05厘、2.85厘以及2.75厘，起存額為1000萬元，適用於「理財金戶口」之個人客戶透過網上銀行、手機Apps、分行或電話。

 

高息定存 | 一周高息合集，拆息大跌多間港銀下調定存息，工銀亞洲3個月仍有3.05厘

（資料圖片）

 

　　東亞銀行(00023)分別下調3個月、6個月及12個月港元定期年息至2.2厘、2.45厘以及2.55厘，存額由200萬元至5000萬元，適用於全新「顯卓私人理財」客戶。

 

　　渣打香港下調3個月及6個月港元定期年息至2.78厘及2.85厘，起存額為10萬元，適用於「優先私人理財」客戶，分行辦理。

 

　　數字銀行富融銀行下調3個月、6個月以及12個月分別至3.1厘、3厘以及2.8厘，適用於新舊客戶以新舊資金辦理。

 

　　高息定存 | 拆息續跌，單日至少9銀行減存息，部分全線跌穿3厘

 

　　表列各大銀行定存息率:　https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

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