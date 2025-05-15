高息定存 | 滙豐恒生減定存息，3個月最高2.4厘，7日10厘

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港元拆息連跌多天後，今日（15日）普遍回升，惟銀行定存息仍保持下跌趨勢。其中，滙豐銀行昨日將滙豐One及其他客戶3個月及6個月存息下調0.5厘至2.1厘，起存額由1萬元起，而尊尚/卓越理財客戶3個月及6個月亦降至2.3厘。

（資料圖片）

恒生特選客戶3個月及6個月最高2.4厘

恒生銀行及渣打今日亦同步下調存息。其中，恒生銀行下調優越私人理財及優越理財戶口3個月及6個月存息0.5厘至1.8厘，起額存由1萬元起。該行目前3個月及6個月存息最高可達2.4厘，起額存由1萬元起，適用於特選客戶透過網上或手機App辦理。

恒生高門檻7日短存10厘，1個月4.5厘

恒生亦提供7日10厘及1個月4.5厘定存，起額存由100萬元起，只適用於優進理財戶口「外幣定存年利率」優進理財客戶，透過恒生個人e-Banking、恒生Mobile App辦理指定貨幣之單一兌換交易，並同時設立該貨幣之一星期定期存款。

渣打全線減定存息，4個月最高達2.45厘

另外，渣打銀行全線下調存息。其中，3個月存息最高僅達2.1厘，6個月最高2.25厘，起額存由10萬元起，適用於「優先私人理財」客戶，於分行辦理。若門檻較高，起存額為150萬元，4個月定存息有2.45厘，適用於全新「優先理財」/「優先私人理財」客戶，分行辦理。

渣打亦提供高息短存，7日最高達5.5厘，起存額10萬元，適用於白金外匯會員或優先私人理財客戶兌換港元並開立定期存款，透過外匯交易網上理財/SC Mobile/分行/外匯專線辦理；兩星期為3.5厘。

表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

撰文：經濟通採訪組







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