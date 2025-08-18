財智
生財有道

加入最愛專欄　 收藏文章　

2025-08-18

高息定存 | PAObank上調12個月港元定存年息至2.3厘

#理財 #生財有道 #數字銀行 #招商永隆 #華僑銀行 #大眾銀行 #PAObank #定存 #收息

　　港元拆息全線上升，部分本地銀行上調港元定存年息，大眾銀行上調1個月、3個月、6個月以及12個月港元定存年息分別至1.55厘、1.65厘、1.55厘、1.7厘，起存額為50萬元，適用於新舊客戶以新舊資金辦理。

 

高息定存 | PAObank上調12個月港元定存年息至2.3厘

（資料圖片）

 

　　華僑上調3個月、6個月以及12個月港元定存年息分別至1.1厘、1.75厘以及1.95厘，起存額為10萬元，適用於公司客戶透過分行以新資金辦理。招商永隆上調6個月港元定存年息至1.3厘，起存額為500萬元，適用於一點通存款利率。

 

　　數字銀行PAObank上調3個月、6個月以及12個月港元定存年息分別至1.8厘、2.1厘以及2.3厘，適用於新舊客戶以新舊資金辦理，最低存款額為100元；全新客戶推廣定期(需在開戶時輸入推薦碼)：新客戶開立3個月定期，存入5萬-20萬元可享額外0.5%年利率。

 

　　表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【說說心理話】陳敏兒經歷丈夫突然病逝，成立「幸福生活協會」，幫助照顧者。舉辦按摩工作坊，讓癌末病人都有幸福的感覺► 即睇

更多生財有道文章
你可能感興趣
#理財 #生財有道 #數字銀行 #招商永隆 #華僑銀行 #大眾銀行 #PAObank #定存 #收息
更多財智文章
編輯推介
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
大國博弈
貨幣攻略
More
Share