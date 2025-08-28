定期存款 | 兩大發鈔行再加港元存息，滙豐6個月加至1.8厘

加入最愛專欄 收藏文章

港元拆息全線抽升，一個月拆息升至3.30649厘，連升三日，兩大發鈔行再加港元定存息，當中滙豐將3個月及6個月港元定存年息分別上調0.5厘及0.3厘，至1.5厘及1.8厘，起存額為1萬元，適用於尊尚客戶透過分行及電話理財以新資金辦理。

（資料圖片）

渣打一年期加至最高2.5厘

渣打香港將6個月及12個月港元定存年息分別上調0.2厘及0.3厘至2.4厘及2.5厘，起存額為10萬元，適用於「優先私人理財」客戶於分行以新資金辦理。

富邦將1個月、3個月以及6個月港元定存年息均上調0.2厘，分別至2.1厘、2.4厘以及2.4厘，起存額5萬元，適用於新舊個人客戶透過「Fubon+」手機Apps辦理。

表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

撰文：經濟通採訪組







