定期存款 | 一周定存合集，發鈔行連環加息，渣打6個月港元定存最高2.75厘，中銀3個月2.4厘

加入最愛專欄 收藏文章

港元拆息升勢持續，多間銀行上調港元定存年息，搶佔更多港元資金，滙豐分別上調3個月及6個月港元定存年息0.2厘及0.1厘，分別至1.7厘及1.9厘，起存額為1萬元，適用於尊尚／卓越理財客戶，透過手機Apps及個人網上理財辦理。恒生分別上調3個月及6個月0.7厘及0.5厘，均至2.2厘，起存額為20萬元，適用於優越私人理財／優越理財戶口（存款及投資額100萬港元或以上）透過電話或分行辦理。

（資料圖片）

渣打6個月最高2.75厘，中銀3個月2.4厘

渣打香港分別上調6個月及12個月港元定存年息0.35厘及0.25厘，均至2.75厘，起存額為10萬元，適用於「優先私人理財」客戶以新資金於分行辦理。

中銀香港新增3個月及6個月港元定存年息高達2.4厘及2.6厘，起存額為500萬元，適用於特選「私人財富」新資金，客戶透過網上銀行、手機Apps、分行或電話辦理。至於100萬至500萬元以下，3個月及6個月港元定存息分別達2.2厘及2.4厘。

恒生亦再加息，分別上調3個月及6個月0.7厘及0.5厘，均加至2.2厘，適用於優越私人理財／優越理財戶口（存款及投資額100萬港元或以上）透過電話或分行辦理。

信銀國際3個月大幅加至3厘

信銀國際上調3個月及6個月港元定存年息0.9厘及0.25厘，分別至3厘及2.4厘，起存額為10萬元，適用於一般客戶透過手機程式InMotion或網上銀行辦理。

定期存款 | 兩大發鈔行再加港元存息，滙豐6個月加至1.8厘

定期存款 | 創興大幅上調港元短存息，渣打6個月加至2.2厘

定期存款 | 建行亞洲逆市降港元定存息，中銀6個月最高2.6厘

定期存款 | 中銀恒生渣打齊加港元定存息，Mox3年期2.8厘

表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

撰文：經濟通採訪組







【你點睇？】本港辦沙特超級盃獲國際關注，當局擬優化M品牌資助並聚焦國際賽，你認為本港應否繼續投入爭取國際體育盛事？► 立即投票