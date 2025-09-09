定期存款 | 大行連環加息，中銀東亞新推4個月存期，最高2.6厘

加入最愛專欄 收藏文章

美國減息預期升溫，港銀搶在減息前上調港元定存年息，搶佔更多港元資金。發鈔行更連環加定存息，當中，滙豐上調3個月及6個月港元定存年息0.2厘，分別至2.1厘及2.2厘，起存額為1萬元，適用於尊尚／卓越理財客戶，透過手機Apps及個人網上理財辦理。

（資料圖片）

滙豐6個月加至2.2厘，中銀4個月2.6厘

中銀香港上調3個月及6個月港元定存年息0.2厘及0.3厘，分別至2.2厘及2.3厘，起存額為1萬元，適用於「私人財富」／「中銀理財」以新資金辦理。另設4個月港元定存年息高達2.6厘，起存額為500萬元，適用於特選「私人財富」新資金，客戶透過網上銀行、手機Apps、分行或電話辦理。

東亞及招商永隆6個月2.35厘

東亞上調3個月及6個月港元定存年息0.2厘及0.15厘，分別至2.1厘及2.35厘，另設4個月港元定存年息高達2.25厘，存額由200萬元至5000萬元，適用於全新「顯卓私人理財」客戶。

招商永隆推「即日快閃」定期優惠，6個月港元定存年息高達2.35厘，存額由10萬元至1500萬元，只適用於今日10:00-19:00以新／現有資金辦理，先到先得，額滿即止。

數字銀行方面，螞蟻銀行6個月港元定存年息2.3厘，起存額為1元，適用於客戶透過手機Apps以新資金辦理。

表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

撰文：經濟通採訪組







撐運動．護關節 | 維柏健健骨鐵三角【關節健骨至尊(升級版)】激筍買1送1 (原價$388)！同時修復、抗蝕、強骨，7天見效。立即把握健骨良機！(優惠期至18/9/2025)► 了解詳情