2025-09-09

定期存款 | 大行連環加息，中銀東亞新推4個月存期，最高2.6厘

　　美國減息預期升溫，港銀搶在減息前上調港元定存年息，搶佔更多港元資金。發鈔行更連環加定存息，當中，滙豐上調3個月及6個月港元定存年息0.2厘，分別至2.1厘及2.2厘，起存額為1萬元，適用於尊尚／卓越理財客戶，透過手機Apps及個人網上理財辦理。

 

（資料圖片）

 

滙豐6個月加至2.2厘，中銀4個月2.6厘

 

　　中銀香港上調3個月及6個月港元定存年息0.2厘及0.3厘，分別至2.2厘及2.3厘，起存額為1萬元，適用於「私人財富」／「中銀理財」以新資金辦理。另設4個月港元定存年息高達2.6厘，起存額為500萬元，適用於特選「私人財富」新資金，客戶透過網上銀行、手機Apps、分行或電話辦理。

 

東亞及招商永隆6個月2.35厘

 

　　東亞上調3個月及6個月港元定存年息0.2厘及0.15厘，分別至2.1厘及2.35厘，另設4個月港元定存年息高達2.25厘，存額由200萬元至5000萬元，適用於全新「顯卓私人理財」客戶。

 

　　招商永隆推「即日快閃」定期優惠，6個月港元定存年息高達2.35厘，存額由10萬元至1500萬元，只適用於今日10:00-19:00以新／現有資金辦理，先到先得，額滿即止。

 

　　數字銀行方面，螞蟻銀行6個月港元定存年息2.3厘，起存額為1元，適用於客戶透過手機Apps以新資金辦理。

 

　　表列各大銀行定存息率：

撰文：經濟通採訪組

 

 

