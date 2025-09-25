財智
2025-09-25

定期存款 |中銀香港上調6個月港元定存息至2.3厘，信銀國際最高2.78厘

　　美國減息幅度符合市場預期，本地銀行上調港元定存年息，繼續吸納港元資金，中銀香港上調3個月、4個月及6個月港元定存年息0.2厘分別至2.2厘、2.3厘以及2.3厘，起存額為1萬元，適用於「智盈理財」／「自在理財」／其他個人客戶新資金特優定期存款，客戶透過網上銀行或手機Apps辦理。

 

（資料圖片）

 

　　中信銀行（國際）推港元定存優惠，3個月、6個月及12個月港元定存年息分別高達2.75厘、2.78厘以及1.6厘，起存額為50萬元，適用於一般客戶以新資金透過手機程式InMotion，或網上銀行辦理。

 

　　大新銀行上調3個月及6個月港元定存年息0.1厘分別至2.4厘及2.6厘，起存額為20萬元，適用於VIP客戶透過分行以新資金辦理。

 

　　另外，滙豐銀行周二（23日）將HSBC One及其他客戶的年利率調高20點子，3個月及6個月港元存息一律加至2.2厘，與理財客戶看齊。

 

　　表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

