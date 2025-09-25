定期存款 |中銀香港上調6個月港元定存息至2.3厘，信銀國際最高2.78厘

加入最愛專欄 收藏文章

美國減息幅度符合市場預期，本地銀行上調港元定存年息，繼續吸納港元資金，中銀香港上調3個月、4個月及6個月港元定存年息0.2厘分別至2.2厘、2.3厘以及2.3厘，起存額為1萬元，適用於「智盈理財」／「自在理財」／其他個人客戶新資金特優定期存款，客戶透過網上銀行或手機Apps辦理。

（資料圖片）

中信銀行（國際）推港元定存優惠，3個月、6個月及12個月港元定存年息分別高達2.75厘、2.78厘以及1.6厘，起存額為50萬元，適用於一般客戶以新資金透過手機程式InMotion，或網上銀行辦理。

大新銀行上調3個月及6個月港元定存年息0.1厘分別至2.4厘及2.6厘，起存額為20萬元，適用於VIP客戶透過分行以新資金辦理。

另外，滙豐銀行周二（23日）將HSBC One及其他客戶的年利率調高20點子，3個月及6個月港元存息一律加至2.2厘，與理財客戶看齊。

表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

撰文：經濟通採訪組







樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情