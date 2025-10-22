定期存款 | 華僑銀行3個月港元定存最高3.5厘，渣打特選客戶一年期高達3厘

加入最愛專欄 收藏文章

多家銀行上調港元定存利率，當中，華僑銀行上調3個月港元定存年息0.2厘至3厘，適用於「全新宏富理財定期推廣」，全新宏富理財客戶透過分行以新資金100萬開立3個月定期可享3%，另外再存入新資金100萬-300萬3個月可得全新資金獎賞高達1480元（相等額外0.2厘年利率）即總年利率高達3.2厘；如再存入300萬以上3個月可得全新資金獎賞高達6165元（相等額外0.5厘年利率）即總年利率高達3.5厘。

（資料圖片）

交銀香港上調3個月港元定存年息0.15厘至3厘，起存額為100萬元，適用於快閃「網上新資金定期存款」，通達私人財富／通達理財／交銀理財個人客戶，透過電子渠道辦理。

渣打香港3個月及6個月港元定存息加至2.75厘，起存額10萬元，適用於「優先私人理財」客戶，分行辦理。12個月定存息高達3厘，起存額1萬元起，適用於特選客戶特優定期存款（出糧客戶），透過網上理財／SC Mobile／分行／專線辦理。

表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

撰文：經濟通採訪組







送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好