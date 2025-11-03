財智
2025-11-03

定期存款 | PAObank推新客一個月港元定存16厘，恒生3個月加至3.1厘

　　港元拆息普遍向下，但部分本地銀行上調港元定存年息，以吸納更多港元資金，恒生銀行分別上調3個月及6個月港元定存年息0.4厘及0.1厘，至3.1厘及2.7厘，起存額為100萬元，適用於特選客戶透過網上或手機App辦理。

 

（資料圖片）

　　

　　中銀香港均上調3個月及6個月港元定存年息0.1厘，至2.8厘及2.6厘，起存額為300萬元，適用於特選「私人財富」新資金，客戶透過網上銀行、手機Apps、分行或電話辦理。

 

　　數字銀行PAObank表示，由即日起至2025年11月30日，全新個人合資格客戶使用推薦碼【PAOBPR】開立PAObank個人儲蓄戶口，成功開戶並敘造一個月港元定期存款，首5萬元即可享16厘年利率高息優惠。

 

　　另外，理慧銀行3個月及4個月港元定存均加0.2厘，至2.8厘及2.9厘，適用於新舊客戶透過手機Apps以新舊資金辦理，起存額5萬元，每位客戶最高總定期存款額為1000萬元。

 

　　表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

