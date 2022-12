加入最愛專欄 收藏文章

多年前,和一位超級富豪吃飯時,他說每天收到來自世界各地數以百計的信,都是找他求助的。不管甚麼理由,都是希望他給他們錢。

問他最近讀過的一封信是怎樣寫的,他說是一封從英國寄來的信,內容大致是他生活何其貧窮不濟,既然富豪有那麼多錢,給他一點也不是甚麼。他認為財富太多也不好,只希望富豪幫助他改善生活。

富豪說那英國人寫了長長一封信,怎樣也要回他信,並附了一張50鎊現金,說是請他飲杯咖啡。

那英國人希望有錢,卻又認為金錢不好。他花精神去寫信,信件寄出後,寄以厚望。一般來說,他不可能收到回音的,幸好超級富豪不但回覆,還附上一張50鎊鈔票。當然那既不能改變他生活,亦沒帶來任何實質意義。

人人希望有錢,那個英國人花時間寫信寄信,在超級富豪眼中是花了不少功夫和心思,所以才記得住。但換回來的50鎊於他未來是甚麼?

(iStock)

《The Attractive Factor》作者Joseph Vitale說人追求財務自由最大原因,在於是讓他能夠去履行人生使命。許多人希望有錢,卻又認為金錢不好。他們有些人甚至潛意識認為金錢是邪惡的。如果是這樣,金錢亦遠他而去。

他認為第一步要先意識到自己的想法,他們每天思考,多達七萬次,但都是負面想法。有些研究報告顯示可能數字更大,七萬次都是閃過即逝的想法,而且大部分是重複的。

例如「我做得不好」、「都是我的錯」、「這樣行不通」、「這些只對其他人有效」……等。他們不是「怨天」便是「尤人」。經濟不好、政府不好、時機不對、我做不來、我沒相關經驗,所有這些都是負面想法。

負面想法,令一個人不再追求夢想、停下腳步、不再思考、固步自封,他們只會在人生路上緩慢前走。他們沒有熱情,沒有能量,上班等放工,吃飯埋怨飯盒加了一元……他們不相信自己能夠去創造更好生活可能性。

Joseph Vitale提倡的吸引力法則,教導的是人有選擇的。「你能夠改變你的想法。你現在擁有的想法,主要的都是負面的。這是第一步要意識的事。」

第二件事是「你」不是你的想法,「你」和「你的想法」是分開的。好像很奇怪,我和我的想法有差別嗎?我的想法不就是我嗎?

Joseph Vitale指於第一次聽到的人來說,是顛覆性的說法。外面有些書籍,比如《You’re not your Mind》、《You’re not your Brain》,書本裏面說的是,這些我們擁有的想法,我們只是「擁有」他們(想法),而不代表我們就等於是他們(想法)。如果我們能夠脫離他們(想法),當那個「我不夠好」的想法又來的時候,就讓它飄走吧。這樣我們在消除它又近了一步。

清除那些讓我們不好受的負能量,所以第二步意識到「我」不是我的想法。

第三步是去產生你想要的想法,這就是那些自我肯定,正面思考、正面的句子。與其說「我不夠好」,開始說「我是不錯的」,開始說「我能辦得到」,「如果這些資料對其他人有用,為甚麼我不能?」

追求財務自由最大的原因在於,讓人能夠去履行他的人生使命;他在履行上天對他的召喚,讓他人生美滿的願景,這是非常美好的。

那個英國人花了不少心思和功夫寫信給超級富豪,換回來的50鎊,相信可以給他在友儕之中炫耀一輩子。錢雖少,但起碼也是一個回覆,回覆卻變成他一世的回憶。他應該一直珍藏著那張50鎊鈔票和那封回信,每次說出來,某某超級富豪給了他50鎊,多威風。

其實這個回覆更可能害了他,他若好好利用時間,不斷學習,勤力工作,或可改變命運。但他寄望奇蹟,期望天降橫財,但心底裏卻充滿負面看法,再加上不努力,或者他認為已經努力過,努力叫超級富豪幫忙。

寄信叫超級富豪給錢,也是負面想法;不改變負面想法,做甚麼也不易成功。







【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關,訂閱即賞你$50 HKTVmall電子禮券同2023年年曆卡!► 了解詳情