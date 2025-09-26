直播中 : 開市Good Morning - 小米發布會有冇睇頭？
直播中 : 開市Good Morning - 小米發布會有冇睇頭？
26,257.67
-227.01
(-0.86%)
26,281
-254
(-0.96%)
高水23
9,363.13
-81.09
(-0.86%)
6,313.47
-65.72
(-1.03%)
1,087.05億
3,843.74
-9.56
(-0.248%)
4,570.82
-22.67
(-0.494%)
13,346.85
-99.05
(-0.737%)
2,615.69
-26.78
(-1.01%)
109,567.0900
+572.6000
(0.525%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0916
澳元最佳客戶買入價
5.1000
歐元最佳客戶買入價
9.1027
英鎊最佳客戶買入價
10.4026
日圓最佳客戶買入價
5.2083
09988 阿里巴巴－Ｗ01810 小米集團－Ｗ00700 騰訊控股00020 商湯－Ｗ00941 中國移動00981 中芯國際
貴金屬
XAU 黃金現貨
3,738.5500
-5.9000
-0.158%
XAG 白銀現貨
44.7652
-0.1262
-0.281%
更新：26/09/2025 10:25
商品ETF
02840 ＳＰＤＲ金
2,680.000
-6.000
-0.223%
03081 價值黃金
88.000
-0.200
-0.227%
03175 Ｆ三星原油期
6.720
0.070
+1.053%
更新：26/09/2025 10:11
港元匯率-最大升幅
SEK 瑞典克朗/港元
0.8229
+0.0012
+0.148%
SGD 坡元/港元
6.0198
+0.0083
+0.139%
GBP 英鎊/港元
10.3894
+0.0127
+0.123%
更新：26/09/2025 10:25
