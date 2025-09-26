26,128.20
-356.48
(-1.35%)
26,180
+47
(+0.18%)
高水52
9,303.10
-141.12
(-1.49%)
6,195.11
-184.08
(-2.89%)
3,236.74億
3,828.11
-25.19
(-0.654%)
4,550.05
-43.44
(-0.946%)
13,209.00
-236.90
(-1.762%)
2,601.44
-41.03
(-1.55%)
109,191.9200
+197.4300
(0.181%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0911
澳元最佳客戶買入價
5.0958
歐元最佳客戶買入價
9.1070
英鎊最佳客戶買入價
10.4199
日圓最佳客戶買入價
5.2080
09988 阿里巴巴－Ｗ00700 騰訊控股00981 中芯國際09660 地平線機器人－Ｗ01810 小米集團－Ｗ00005 滙豐控股
貴金屬
XAU 黃金現貨
3,762.1400
+17.6900
+0.472%
XAG 白銀現貨
45.5346
+0.6432
+1.433%
更新：26/09/2025 21:10
貨幣ETF
03053 Ａ南方港元
1,163.250
-0.050
-0.004%
09196 Ａ博時美元－Ｕ
1,115.450
0.350
+0.031%
03152 Ａ博時港元
1,104.950
0.250
+0.023%
更新：26/09/2025 16:40
美元匯率-最大升幅
GBP 英鎊/美元
1.3386
+0.0051
+0.382%
CNY 美元/人民幣
7.1353
+0.0192
+0.270%
EUR 歐元/美元
1.1691
+0.0030
+0.256%
更新：26/09/2025 21:10
最新
人氣
