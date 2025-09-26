26/09/2025 19:19

港股從4月低位一飛衝天7000點，「升市莫估頂」、「高處不勝寒」到底哪個正確？奧陸資本總裁兼首席投資官蔡金強（小金人）接受專訪時質疑，美股、金銅、加密貨幣等齊創歷史新高，為何要估「僅4年高位」的港股還能升多久？強調全球流動性驅動之下，港股估值修復能否繼續，視乎AI Story這一「大旗手」能否繼續爆。對於科技巨頭All in AI，他斷言，AI紅利美國吃大、中國吃小、其餘吃沙，並預測港樓未來6至9個月企穩。

蔡金強認為港股仍有上升空間

「水牛」如何走，視乎AI Story大棋手

阿里(09988)、騰訊(00700)年初至今分別升110%、55%，領銜恒指一度重返27000關，股民興奮之際，難免也患得患失。小金人就指，相比美股、日股、韓股、台股、印（印尼）股、黃金/銅、比特幣/以太幣⋯⋯全數刷新歷史紀錄，為何要問「僅4年高位」、「落後」的港股還能升多久？

他解釋，今次明顯是流動性驅動的全球牛市，大旗手當屬美國，而旗手中的旗手就是AI股。因此，這隻「水牛」接下來如何走，就要望定AI Story這個大棋手怎麼走，「如果它繼續爆、繼續升，港股這邊對極度扭曲估值的修復就會繼續」，而「如果它出事，全球就一齊出事」。

今次全球牛市的大旗手當屬美國，而旗手中的旗手就是AI股。(Envato)

騰訊阿里估值不算離譜，中芯另一故事

美股「七巨頭(Magnificent 7)」領銜AI Story，中國的「七巨人(Seven Titans)」又如何？小金人表示，騰訊、阿里升到現在，12個月預期市盈率分別約17、18倍及20倍，並不算很離譜，直指股票估值拋開極高或極低的，「中間的其實是海鮮價」。

至於近幾個月表現「最不夠班」的比亞迪(01211)，或市盈率逾百倍的中芯(00981)，他坦言是另外一種故事，笑問中國「七巨人」中間有一兩隻是高估值到不合理或者瘋狂，其實有甚麼問題呢？

大主線＋次主線，主導A股「科技牛」

眼見昔日明星股泡泡瑪特(09992)、老舖黃金(06181)從高位回吐兩三成，如何看所謂「板塊切換、表面熱鬧」的現象？小金人稱，港股的類別很少，因此板塊之間大概每兩三個月轉一轉，並沒有想象的那麼頻繁。例如1月至2月是AI故事，3月至5月是新消費，5月底至7月是創新藥，7月至8月是中小股，9月又重新炒AI和互聯網。

港股的板塊輪動，大概每兩三個月轉一次。(AP)

至於A股，即使板塊切換是其本色，但這次也沒有換得很快，而是明顯有大旗手。具體而言，今次「科技牛」為一條大的主線——AI算力、半導體、端則，一條次一級的主線——機器人、鋰電、固態電池，其餘「阿茂」則是各自發揮。

巨企All in AI，紅利中美各吃小頭大頭

美股、A股、港股齊爆炒AI，英偉達、甲骨文、OpenAI更引發「Money Loop」造數之嫌，天量資本支出是否合理？小金人強調，此波AI軍備競賽沒有人停下來，因為動輒幾千億的資本開支，錢是公司、銀行、股民的，但若不燒錢式投資，一旦跑輸就是完蛋，何況AI這個「目的地」十有八九都是對，稱「換成我，我也去到盡」。

他續指，英偉達、甲骨文、OpenAI的三方聯盟，實為共同繁榮、互相借力，其中的核心為英偉達，因其旨在鎖定客戶需求。而最後的AI紅利，很明顯將是美國吃了大部分，中國（或許包括日韓、台灣地區）吃了小部分，「其他的都是吃沙」。

三大原因撐住宅樓價未來6至9個月企穩

美國聯儲局開啟減息周期，港樓何時企穩？小金人自言「不太關心」，因樓和債是新時代愈來愈不重要的兩項資產，「所以講香港的樓市只有兩種人，第一就是你真的很空閒，第二就是你真的靠此謀生」。

在未來6至9個月，香港住宅樓價料可企穩。(Envato)

不過，他認為坊間所謂「港樓將跌六七成、七八成」是危言聳聽，直言「這樣講的人真的很得閒，真的應該進步一下」。

雖然商舖續「好大鑊」，寫字樓仍「有壓力」，但小金人預測未來6至9個月住宅樓價將會企穩，原因有三：一是租金回報足夠覆蓋按揭成本；二是700多萬人的基本居住、升級需求，令供需並未如想象中扭曲；三是香港舊經濟雖疲弱，但過去一兩年有股市、加密貨幣、家族辦公室衍生的新財富效應。

小金人最後指，俄烏戰爭後的世界，低利率環境不復存在，聯儲局未來減息「子彈」只有100至125個基點，「早打（減）就早收工，遲打遲收工」。換言之，聯邦基金利率的底約在3厘至3.25厘左右。

