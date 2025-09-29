直播中 : 政經專訪 - 【專訪】陳沛泉：穩定幣頭啖湯誰屬？人民幣穩定幣幾時開始傾？ （繁體字幕） #陳沛泉
直播中 : 政經專訪 - 【專訪】陳沛泉：穩定幣頭啖湯誰屬？人民幣穩定幣幾時開始傾？ （繁體字幕） #陳沛泉
26,628.49
+500.29
(+1.91%)
26,559
+426
(+1.63%)
低水69
9,458.58
+155.48
(+1.67%)
6,323.75
+128.64
(+2.08%)
2,552.52億
3,862.53
+34.42
(+0.899%)
4,620.05
+70.00
(+1.538%)
13,479.43
+270.43
(+2.047%)
2,633.04
+31.60
(+1.21%)
111,625.1000
-538.8600
(-0.480%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.2080
休市港股: 10月1日休市；滬深港通 (北向): 10月1日至10月8日休市；滬深港通 (南向): 10月1日至10月8日休市
恒生指數
26,628.49
+500.29
(+1.91%)
期指
低水69
26,559
+426
(+1.63%)
國企指數
9,458.58
+155.48
(+1.67%)
科技指數
6,323.75
+128.64
(+2.08%)
大市成交
2,552.52億
股票
2,318.53億
(90.833%)
窩輪
99.35億
(3.892%)
牛熊證
134.64億
(5.275%)
即時更新：29/09/2025 15:05
可賣空股票總成交
1,355.43億
主板賣空
203.78億
(15.034%)
半日數據，更新：29/09/2025 12:40
上証指數
成交：9,682.12億
3,862.53
+34.42
(+0.899%)
滬深300
4,620.05
+70.00
(+1.538%)
深証成指
13,479.43
+270.43
(+2.047%)
MSCI中國A50
2,633.04
+31.60
(+1.21%)
比特幣
資料由Binance提供
111,625.1000
-538.8600
(-0.480%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2080
09
九月
九龍啟德雙子匯 ｜進擊的巨人展FINAL香港首展！巨人大戰劇場+八大展區+珍貴手稿＋限定商品 九龍啟德雙子匯 ｜進擊的巨人展FINAL香港首展！巨人大戰劇場+八大展區+珍貴手稿＋限定商品
展覽 文化藝術
九龍啟德雙子匯 ｜進擊的巨人展FINAL香港首展！巨人大戰劇場+八大展區+珍貴手稿＋限定商品
推介度：
09/09/2025 - 26/10/2025
18
十月
紅磡香港體育館｜香港限定版「杜德偉Get Up世界巡迴演唱會香港站」10月18、19日 紅磡香港體育館｜香港限定版「杜德偉Get Up世界巡迴演唱會香港站」10月18、19日
音樂會
紅磡香港體育館｜香港限定版「杜德偉Get Up世界巡迴演唱會香港站」10月18、19日
推介度：
18/10/2025 - 19/10/2025
