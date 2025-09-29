29/09/2025 14:58

政府即將於本月底截止首批穩定幣發行申請，據指潛在申請者多達數十間企業，但早前金管局總裁余偉文指首批發行商數目只會是個位數。與此同時，有傳內地有意為港股穩定幣熱潮降溫，日前有報道指內地已叫停部分本地券商的RWA業務。有份協助申請發行穩定幣的勝利證券副行政總裁陳沛泉接受《經濟通通訊社》專訪時提到，穩定幣對香港成為虛擬資產中心有重要角色，盡快發行首隻港元穩定幣有利保持本港競爭地位，同時預計最大機會率先發行穩定幣的將會是銀行等跨國企業。

陳沛泉指穩定幣事關中美博奕，有發行逼切性。

監管才有利鞏固本地虛擬資產生態圈

法幣穩定幣為全球交易結算提供更快窗口，更接近於T+0，陳沛泉認為穩定幣在未來的經濟體系上擔當重要角色，有可能會顛覆現時傳統的支付或結算系統。但他強調如果要令這套新系統持之以恆運作，必須要有牌照或監管支持。他指出，香港大有成為虛擬資產交易中心的潛力，如果交易所及券商都要經由發牌監管，那麼穩定幣發行商都必然要有牌照區分資格，便可更好地發展穩定幣及本地虛擬資產的生態圈。對於美國亦同樣積極推進穩定幣，他指本港作為大中華區內的穩定幣試點，亦有逼切性推進規管及發行穩定幣。

銀行最大機會獲率先發牌

穩定幣身為未來快速交易結算的新系統，不少金融企業都爭取成為首批發行商，包括銀行、中資券商及虛擬資產交易平台等等。陳沛泉相信，金管局將一如早前預告會限制首批發行人數量在個位數，同時對於發行人要求不低，除了必須符合2500萬港元最低實繳資本要求，參考過往批出虛擬銀行牌照時都以大型跨國集團為主的經驗，預計今次穩定幣首批發行商都會以大型企業為主，尤其銀行為最大機會。

據本月初報道，本港三大發鈔行滙豐(00005)、渣打(02888)及中銀(02388)都已向金管局表達申請意向，中資銀行方面除上述中銀外，工行(01398)在港業務工銀亞洲亦已表達申請意向。

發行離岸人民幣穩定幣仍有商量空間，料最快明年下半年討論

本港《穩定幣條例》並無局限發行人的穩定幣掛勾哪種貨幣，但陳沛泉指市場普遍預期本港首批穩定幣都只會是港元，不過目前《條例》下並無完全排除以離岸人民幣發行穩定幣的可能性，如人民幣穩定幣成功發行，將比港元穩定幣有更大發展潛力。他預期金管局將在明年初批出首批港元穩定幣發行牌照，有關當局必然會等港元穩定幣運作暢順之後，才會開始討論離岸人民幣穩定幣，有可能最快都要明年下半年才會開始考慮相關事宜。

立即去片：https://youtu.be/zupQVk9_Whk

[youtube width=630 height=355]https://youtu.be/zupQVk9_Whk[/youtube]

撰文：經濟通市場組記者戚朗軒