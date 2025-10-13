直播中 : 開市Good Morning - 恒指夜期插逾1300點📉特朗普對中國商品加徵100%關稅！海西新藥值得抽嗎？
直播中 : 開市Good Morning - 恒指夜期插逾1300點📉特朗普對中國商品加徵100%關稅！海西新藥值得抽嗎？
25,778.85
-511.47
(-1.95%)
25,793
-489
(-1.86%)
高水14
9,196.54
-161.78
(-1.73%)
6,144.22
-115.53
(-1.85%)
1,601.82億
3,859.00
-38.03
(-0.976%)
4,563.58
-53.25
(-1.153%)
13,138.49
-216.93
(-1.624%)
2,571.95
-35.56
(-1.36%)
115,061.1300
+102.3200
(0.089%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0933
澳元最佳客戶買入價
5.0848
歐元最佳客戶買入價
9.0564
英鎊最佳客戶買入價
10.4056
日圓最佳客戶買入價
5.1321
恒生指數
25,778.85
-511.47
(-1.95%)
期指
高水14
25,793
-489
(-1.86%)
國企指數
9,196.54
-161.78
(-1.73%)
科技指數
6,144.22
-115.53
(-1.85%)
大市成交
1,601.82億
股票
1,453.63億
(90.749%)
窩輪
41.06億
(2.564%)
牛熊證
107.12億
(6.688%)
即時更新：13/10/2025 10:21
可賣空股票總成交
2,975.45億
主板賣空
453.81億
(15.252%)
更新：10/10/2025 16:59
上証指數
成交：5,286.52億
3,859.00
-38.03
(-0.976%)
滬深300
4,563.58
-53.25
(-1.153%)
深証成指
13,138.49
-216.93
(-1.624%)
MSCI中國A50
2,571.95
-35.56
(-1.36%)
比特幣
資料由Binance提供
115,061.1300
+102.3200
(0.089%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0933
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0848
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0564
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4056
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1321
貴金屬
XAU 黃金現貨
4,047.4900
+12.6200
+0.313%
XAG 白銀現貨
50.7556
+0.4086
+0.812%
更新：13/10/2025 10:20
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
115,061.13
+102.32
+0.089%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
4,162.8000
+10.5100
+0.253%
ThetaNetwork-西塔鏈-THETA THETA 西塔鏈
0.5630
-0.0060
-1.054%
更新：13/10/2025 10:20
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.05%
3個月國債孳息率
4.02%
10年-3個月國債孳息率
0.03%
更新：10/10/2025 16:15
