16/10/2025 08:50

要聞盤點

1、美股周三（15日）在好壞參半的消息中反覆上落，三大主要指數收市表現各異。儘管強勁的企業季績為市場揭開樂觀序幕，但對國際貿易局勢的持續憂慮及美國政府停擺的陰影，導致大市從高位回落，升幅顯著收窄。道指收市跌17.15點，或0.04%，報46253.31點；標普500指數升26.75點，或0.4%，報6671.06點；納指升148.38點，或0.66%，報22670.08點。中國金龍指數升138點。日經期貨截至上午7時53分升25點。

2、美國財政部長貝森特表示，計劃在今年感恩節後，向總統特朗普提交一份包含三至四名候選人的名單供其面試，以決定下任聯儲局主席人選。

3、美國財長貝森特向CNBC表示，美國總統特朗普已準備好與中國國家主席習近平會面，兩國官員正在努力安排會面；並說美方可能會延長關稅休戰期限，以換取中方推遲實施新的稀土出口管制，將在未來數周進行磋商。

4、美國對阿根廷的金融支持行動顯著升級。財長貝森特證實，華府正籌備一項由私營部門集資的200億美元融通機制，旨在穩定阿根廷的債務市場。此舉將使美國對阿根廷的整體支持規模，由上周宣布的200億美元貨幣互換額度，倍增至總共400億美元。

5、美國聯邦政府陷停擺周三進入第15天，參議院當日第9次未能通過由眾議院通過的共和黨政府臨時撥款法案，意味結束政府停擺尚無明確途徑。

6、美國總統特朗普表示，印度總理莫迪周三親自向他保證，印度將暫停購買俄羅斯石油。此消息目前尚未獲得印度政府官方證實。

7、美國加密貨幣交易所Coinbase(US.COIN)宣布，已同意對印度及中東地區的加密貨幣交易所CoinDCX進行新一輪戰略投資，但未披露具體金額。

8、據路透報道，蘋果(US.AAPL)正積極遊說印度政府，尋求修訂其《所得稅法》，以避免因持有並提供給代工夥伴的高端iPhone生產設備而被徵收額外稅款。此稅務問題被視為蘋果在印度市場進一步擴張的重大潛在障礙，若無法解決，可能導致公司面臨數十億美元的額外稅務負擔。

9、中國國家發改委等部門聯合印發《電動汽車充電設施服務能力「三年倍增」行動方案（2025-2027年）》，要求新建居住區按規定在固定車位全面建設或預留充電設施，既有居住區則結合老舊小區改造增設充電樁，同步推進配套電網改造，以提升私人車位建樁比例與公共充電服務能力。

10、渣打香港繼去年參與金管局首批生成式人工智能(GenAI)沙盒計劃，成功測試提升按揭申請及內部資料管理系統效率後，今年再度入選第二期沙盒，將專注開發風險管理、反詐騙措施及客戶體驗三大領域的創新應用。