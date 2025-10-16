直播中 : hot talk 1點鐘 - 分析美聯儲褐皮書 對息口、美元美債去向有咩啟示？大行點評睇好泡泡瑪特、平保！
直播中 : hot talk 1點鐘 - 分析美聯儲褐皮書 對息口、美元美債去向有咩啟示？大行點評睇好泡泡瑪特、平保！
25,761.47
-149.13
(-0.58%)
25,765
-133
(-0.51%)
高水4
9,217.75
-33.16
(-0.36%)
5,970.24
-105.03
(-1.73%)
1,982.82億
3,912.89
+0.68
(+0.017%)
4,610.66
+4.37
(+0.095%)
13,071.47
-47.28
(-0.360%)
2,598.14
+5.38
(+0.21%)
110,893.5500
+130.2700
(0.118%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0936
澳元最佳客戶買入價
5.0555
歐元最佳客戶買入價
9.0798
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.1587
推廣【助眠救星】維柏健[快睡寶]限時2件75折
恒生指數
25,761.47
-149.13
(-0.58%)
期指
高水4
25,765
-133
(-0.51%)
國企指數
9,217.75
-33.16
(-0.36%)
科技指數
5,970.24
-105.03
(-1.73%)
大市成交
1,982.82億
股票
1,746.73億
(88.093%)
窩輪
101.56億
(5.122%)
牛熊證
134.52億
(6.784%)
即時更新：16/10/2025 13:58
可賣空股票總成交
1,259.51億
主板賣空
256.09億
(20.333%)
半日數據，更新：16/10/2025 12:40
上証指數
成交：6,931.70億
3,912.89
+0.68
(+0.017%)
滬深300
4,610.66
+4.37
(+0.095%)
深証成指
13,071.47
-47.28
(-0.360%)
MSCI中國A50
2,598.14
+5.38
(+0.21%)
比特幣
資料由Binance提供
110,893.5500
+130.2700
(0.118%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0936
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0555
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0798
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1587
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

英文地雷字拆解|Assure / Ensure / Insu...
職場 職場英語教室

英文地雷字拆解|Assure / Ensure / Insu...
平衡血糖有助減脂？瘦身除了控制熱量，保持血糖穩定加快見效！
Beauty 識食Hea住瘦

平衡血糖有助減脂？瘦身除了控制熱量，保持血糖穩定加快見效！
肺腺癌|21歲女久咳半年患末期肺癌，確診5日離逝，醫生警告乾...
醫學通識 健康解「迷」

肺腺癌|21歲女久咳半年患末期肺癌，確診5日離逝，醫生警告乾...
加密貨幣
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ01024 快手－Ｗ00981 中芯國際00700 騰訊控股01810 小米集團－Ｗ00020 商湯－Ｗ
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

今屆諾貝爾和平獎與委內瑞拉的糾葛

16/10/2025 09:58
大國博弈

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27
關稅戰

比特幣 | 美政府停擺陰霾籠罩，比特幣獲大行唱好創新高，相...

06/10/2025 13:36
貨幣攻略
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
山今養生智慧
輕鬆護老
照顧者 情緒健康
股票
ETF
Highlight:
【賞現金券】立即填寫「etnet財經‧生活App」用戶體驗問卷
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
加密貨幣
新聞
新聞 主頁新聞虛幣報價虛幣ETF
商品ETF
02840 ＳＰＤＲ金
3,012.000
0.000
0.000%
03081 價值黃金
98.780
-0.020
-0.020%
03175 Ｆ三星原油期
6.080
0.005
+0.082%
更新：16/10/2025 13:41
貴金屬
XAU 黃金現貨
4,203.9800
-5.2100
-0.124%
XAG 白銀現貨
52.5734
-0.4411
-0.832%
更新：16/10/2025 13:55
貨幣ETF
03152 Ａ博時港元
1,106.150
0.300
+0.027%
83161 Ａ華夏人民幣－Ｒ
105.200
0.000
0.000%
03421 Ａ惠理港元
1,000.100
0.040
+0.004%
更新：16/10/2025 13:41
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處