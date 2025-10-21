直播中 : 開市Good Morning - 美股隔晚升逾1% 港股有冇得跟？拆解中移動業績 收息嚟講仍吸引？大行升周大福目標價 點解股價冇聲氣？
直播中 : 開市Good Morning - 美股隔晚升逾1% 港股有冇得跟？拆解中移動業績 收息嚟講仍吸引？大行升周大福目標價 點解股價冇聲氣？
26,324.27
+465.44
(+1.80%)
26,351
+487
(+1.88%)
高水27
9,424.01
+191.34
(+2.07%)
6,092.13
+158.96
(+2.68%)
892.16億
3,891.83
+27.94
(+0.723%)
4,589.07
+50.85
(+1.120%)
13,002.80
+189.59
(+1.480%)
2,618.36
+43.18
(+1.68%)
109,535.4100
-996.6800
(-0.902%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0930
澳元最佳客戶買入價
5.0709
歐元最佳客戶買入價
9.0646
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.1610
【賞現金券】立即填寫「etnet財經‧生活App」用戶體驗問卷
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
加密貨幣
