28/10/2025 12:00

在迅速演變的金融科技環境中，安全是許多數字資產領域的首要關注。HKVAX 是香港最早獲得牌照的虛擬資產交易平台（VATP）之一，核心業務涵蓋受監管的數字資產交易、平台外交易、穩定幣、實體資產的代幣化（RWA）以及全面的 Web3 基礎設施服務。HKVAX 提供多樣化的服務組合 — 從數字資產交易到穩定幣和代幣化的實體資產，同時保持對安全性和可擴展性的強烈承諾。Thales 成為了HKVAX的關鍵戰略夥伴，確保其有效抵禦的數字資產安挑戰。

數字資產的網絡安全環境愈加錯綜複雜，演變中的威脅針對私鑰管理、智能合約和保管基礎設施。HKVAX 明白，未來數字資產的安全需要依賴穩健的監管標準，如零信任和硬件安全模塊(HSM)支持的核心架構。

為了滿足證監會的嚴格要求並保護客戶資產，HKVAX 將 Thales 的HSM整合進其密鑰管理和保管框架中。這一解決方案確保密鑰生成、存儲和生命周期管理的安全，以確保完全符合監管標準。它還保護私鑰並促進安全的交易簽名，支持多層錢包架構，實現冷錢包和熱錢包的分離，基於角色的訪問控制以及災難恢復協議。因此，HKVAX 顯著降低了操作風險，增強了客戶對平台安全性的信任。

「Thales 在保障金融機構和政府部門的關鍵系統方面有很多成功記錄。其 HSM 解決方案提供高性能、靈活性和合規準備，完全符合 HKVAX 的技術和監管需求。此外，Thales 的本地支持和整合專業知識對 HKVAX 的成功部署和持續運營至關重要。」HKVAX 的首席資訊官周家杰（Jack）表示。

準備應對未來的安全挑戰

展望未來，HKVAX 將人工智能驅動的威脅檢測和量子安全加密放在優先位置，以主動應對新興的網絡風險。雖然人工智能加強了威脅識別和減輕的能力，但對手可能會利用它發動愈加複雜的攻擊。此外，量子計算的興起威脅到傳統加密算法的安全性，而這些算法對區塊鏈安全至關重要。

這些不斷演變的風險危害到支撐數字資產平台的信任基礎。然而，與 Thales 的戰略合作使 HKVAX 能夠保持在安全數字資產基礎設施中的領導地位，有效抵禦這些不斷進步的威脅。

Thales：數字資產安全市場的領導者

Thales 在香港的數字資產市場中佔據主導地位，超過 80% 的獲牌虛擬資產交易平台運營商依賴 Thales 的 HSM 來保障客戶虛擬資產安全，並滿足證監會所要求的嚴格網絡安全標準。這些平台必須遵循涵蓋客戶資產隔離、密鑰保護和審計日誌的嚴格規定。

除了虛擬資產交易平台，Thales 還是穩定幣領域的關鍵貢獻者，特別是在 2025 年 8 月穩定幣法案實施後，這一法案帶來了增強的監管和創新。為了響應香港金融管理局對安全和合規數字資產基礎設施的要求，Thales 為金融科技企業提供廣泛的專業知識，幫助銀行、穩定幣發行者及加密交易平台建立面向未來的數字資產生態系統。

Thales 應用與數據安全業務區域銷售總監馬凱雯（Sabrina）表示：「我們致力在數字資產領域提供先進的安全解決方案，使我們的合作夥伴能在複雜的監管環境中順利運作，並為其客戶提供最高水平的安全性。」

Thales 因其在數字資產領域的卓越表現而獲得 2024 年金融科技獎的傑出網絡安全解決方案獎，這彰顯了其在幫助金融機構和交易平台滿足監管期望，同時保障複雜區塊鏈生態系統中的重要角色。