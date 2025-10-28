26,320.04
-113.66
(-0.43%)
26,345
-93
(-0.35%)
高水25
9,378.87
-88.35
(-0.93%)
6,104.27
-66.81
(-1.08%)
1,810.84億
3,986.84
-10.10
(-0.253%)
4,692.38
-23.64
(-0.501%)
13,430.07
-59.33
(-0.440%)
2,699.67
-16.20
(-0.60%)
113,831.9000
-275.7500
(-0.242%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.0794
英鎊最佳客戶買入價
10.3992
日圓最佳客戶買入價
5.1283
休市港股: 10月29日休市；滬深港通 (北向): 10月29日休市；滬深港通 (南向): 10月29日休市
恒生指數
26,320.04
-113.66
(-0.43%)
期指
高水25
26,345
-93
(-0.35%)
國企指數
9,378.87
-88.35
(-0.93%)
科技指數
6,104.27
-66.81
(-1.08%)
大市成交
1,810.84億
股票
1,639.55億
(90.541%)
窩輪
87.42億
(4.828%)
牛熊證
83.87億
(4.632%)
即時更新：28/10/2025 14:23
可賣空股票總成交
1,027.91億
主板賣空
167.85億
(16.329%)
半日數據，更新：28/10/2025 12:40
上証指數
成交：8,293.21億
3,986.84
-10.10
(-0.253%)
滬深300
4,692.38
-23.64
(-0.501%)
深証成指
13,430.07
-59.33
(-0.440%)
MSCI中國A50
2,699.67
-16.20
(-0.60%)
比特幣
資料由Binance提供
113,831.9000
-275.7500
(-0.242%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0794
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.3992
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1283
貨幣ETF
03053 Ａ南方港元
1,165.350
0.800
+0.069%
03152 Ａ博時港元
1,107.450
0.450
+0.041%
03071 Ａ中金港元
1,128.500
-0.050
-0.004%
更新：28/10/2025 14:06
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.01%
3個月國債孳息率
3.89%
10年-3個月國債孳息率
0.12%
更新：27/10/2025 16:15
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
113,831.90
-275.75
-0.242%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
4,084.0000
-36.1600
-0.878%
Cardano-艾達幣-ADA ADA 艾達幣
0.6576
-0.0093
-1.395%
更新：28/10/2025 14:20
最新
人氣
