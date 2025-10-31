31/10/2025 12:00

首批發行穩定幣申請已於9月30日截止，繼早前有傳螞蟻及京東等退出申請發行首批穩定幣後，市場普遍預期將由銀行等大型金融機構飲頭啖湯。伴隨穩定幣規管討論，RWA代幣化討論熱度一併上升，勝利證券副行政總裁陳沛泉接受《經濟通通訊社》專訪時提到，資產代幣化在港有龐大潛在機遇，傳統資產如股票、物業等都有可能完成代幣化，甚至無形資產都能上鏈，但當中亦有不少實行上的挑戰性。

RWA為「現實世界資產（Real World Asset）」的縮寫，RWA代幣化就是指將傳統資產上鏈至產擬世界的過程。貨幣屬於傳統資產，故發行穩定幣即將法定貨幣進行代幣化後上鏈。因此，理論上所有資產只要經過智慧合約，都可以進行代幣化，早年大熱的NFT正正就是代幣化的例子。

股票代幣化可加快結算周期，物業代幣化在業權上需時研究

近年美國開始討論股票代幣化，將股票交易上鏈，進一步延長交易時間至24小時，提高流動性同時達致T+0結算周期。陳沛泉指股票代幣化對香港有參考價值，相信聯交所一定有留意美股代幣化進程。但他認為，完成港股代幣化仍有多重問題需要解決，其中由T+2步向T+0，結算周期快速提升令證券業需要重新適應，同時KYC認證流程在鏈上如何實行都需要詳細考慮。

除此以外，住宅物業都可以進行代幣化，將一份業權分割拆細，便可以大幅提升流動性，有建議更認為假如物業代幣化後分割出售，便有助解決存量房問題。不過陳沛泉認為，物業暢銷程度並不受交易媒介影響，如樓市低迷即使物業上鏈也不見得會提高交易量，而且當市場有多一渠道反映估值，資產價格會更趨波動；他又提到，物業代幣代業權分散，當要出售時需否統一意向亦是要研究之處。

IP資產代幣化可創造價值，定明回購條款可變相套現

陳沛泉指現時香港市場對RWA代幣化興趣不小，雖然股票及物業代幣化仍需時推進，但在港已有不少範疇的資產類型已正在上鏈。以他本人而言，主要聚焦在三大項目，包括現金流較強的資產、IP以及大宗商品。第一項類型就如穩定幣以及股票，在穩定幣條例通過後，預計這類資產上鏈後的監管對當局而高有更大把握。第二項在NFT的基礎上，陳沛泉指代幣化可以令IP擁有人更易接觸投資者，同時IP具有龐大前景預期，將IP代幣化實際上可以創造更大附加價值。至於大宗則如黃金，將黃金資產上鏈正如現時市場上追蹤金價變動的ETF，上鏈可以降低投資門檻兼延長交易時長，與上述代幣化原理相約。

因應目前本港尚未規管代幣化資產交易，陳沛泉指現時RWA項目當未開啟二級市交易，暫時只能在一級市場持有代幣化資產。不過他以目前正在進行的項目作為例子，有電影公司以發行代幣向投資者分成一套電影的票房收入，雖然投資者只能持有，但發行合約條款可以定明，如電影票房進一步升至某一金額，便可由發行人（即電影公司）回購代幣化票房收入，間接實現代幣化資產套現。

立即去片：https://youtu.be/4vtBTjwvUlA

[youtube width=630 height=355]https://youtu.be/4vtBTjwvUlA[/youtube]

撰文：經濟通市場組記者戚朗軒