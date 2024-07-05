12/06/2024 10:33

對沖基金交易推動比特幣期貨淡倉創紀錄

《經濟通通訊社12日專訊》槓桿基金的比特幣期貨淨淡倉利息創歷史新高。

專家表示，所謂的基差交易是一種尋求在現貨和期貨市場差異之間獲利的策略，可能是近1.8萬CME比特幣期貨合約淡倉利息的大部分。

大宗經紀商FalconX市場主管Ravi Doshi表示，基差交易的受歡迎程度可以透過對沖基金持有的CME比特幣期貨淡倉利息來觀察。目前淨淡倉期貨價值超過75億美元。2021年，當基差明顯高於現在時，淡倉峰值僅為20億美元。

自從1月推出比特幣現貨ETF以來，基差交易在虛擬貨幣領域變得愈來愈流行，投資者可以購買ETF並以更高的價格出售代表比特幣的期貨，並從價格差異中獲利，ETF使這種交易更容易進行。(rc)