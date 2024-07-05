12/06/2024 10:37

比特幣面對美國通脹數據及利率去向風險

《經濟通通訊社12日專訊》在聯儲局利率決定和美國關鍵通脹數據公布之前，全球市場都處於提心吊膽的狀態。不過，比特幣投資者需要對潛在的波動更警惕。

比特幣與美國10年期國債孳息率之間的30天相關性為負53，是自2010年以來《彭博社》編制的數據中最負面的讀數之一。該指標顯示，比特幣正以與基準債券孳息率相反的方向發展，達到不同尋常的程度。

IG Australia Pty市場分析師Tony Sycamore表示，比特幣最近試圖突破歷史高峰，但最終失敗。鑑於最近大量資金流入比特幣ETF，但至今為止未能扭轉局面，近幾周缺乏上行進展令人擔憂。他認為，聯儲局利率決定和美國關鍵通脹數據都可能會影響比特幣價格。(rc)