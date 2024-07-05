28/06/2024 14:29

Coinbase起訴SEC和FDIC，欲取監管文件

《經濟通通訊社28日專訊》Coinbase起訴美國證券交易委員會(SEC)和美國聯邦存款保險公司(FDIC)，以獲取兩個機構的虛擬貨幣交易監管文件。

Coinbase聘請的顧問History Associates Inc周四(27日)向SEC提出訴訟，要求提供與3項虛擬貨幣調查相關的文件，希望知道監管機構如何看待機構在虛擬貨幣的監管角色。

針對FDIC的案件則尋求迫使監管機構交出曾發送給銀行的信件，聲稱信件要求銀行暫停與虛擬貨幣相關的活動。

Coinbase法律總監Paul Grewal表示，金融監管機構使用了多種可用工具，試圖削弱數位資產產業，公司根據《資訊自由法》提出訴訟。(rc)