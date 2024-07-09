09/07/2024 13:40

比特幣礦商Bitfarms任命行政總裁

《經濟通通訊社9日專訊》比特幣礦商Bitfarms在公司內部任命新行政總裁Ben Gagnon，接替臨時行政總裁Nicolas Bonta。他將負責監督戰略審查，並處理與最大股東Riot Platforms的糾紛。

Riot曾多次批評Bitfarms管理不善。4月22日，Riot主動提出以每股2.30美元，9.5億美元的價格收購該公司，但遭到拒絕。當Riot上個月購買Bitfarms的股份，Bitfarms採取了所謂的「毒丸」防禦措施，防止公司被惡意收購。當收購人或是其關聯方在6月20日至9月10日期間積累超過15%的Bitfarms股份，該公司將發行新股，稀釋該實體的股份。(rc)