23/07/2024 09:56

比特幣ETF的資金流入量在4周內超過30億美元

《經濟通通訊社23日專訊》CoinShares的數據顯示，比特幣ETF上周獲得12.7億美元資金流入，連續第4周流入，比特幣ETF最近4周的資金流入已超過31億美元。

數據顯示，貝萊德和富達的比特幣ETF上周獲得的資金流入最大，分別獲得7.07億美元和2.44億美元。

比特幣價格在本月5日跌至低於54000美元後出現反彈。隨著比特幣投資者關注特朗普成為美國總統的可能性增加，比特幣已上漲約25%至67300美元左右。

與此同時，ETF發行商南方東英推出新產品，新發行的反向產品FI南方比特幣(07376)周二(23日)在香港掛牌，產品為亞洲首隻反向操作的虛擬貨幣ETF。(rc)