20/08/2024 17:42

未來資本成兩大主流比特幣ETF亞洲第一大持份機構

《經濟通通訊社20日專訊》未來資本(Avenir Group)表示，於今年第二季度成為兩大主流比特幣ETF於亞洲的第一大持份機構。根據今年8月2日提交給美國證券交易委員會(SEC)13-F機構持倉報告顯示，Avenir Group投資於兩大比特幣交易所交易基金(ETF)的累計金額約達3.84億美元。



*第二季度共持3.84億美元比特幣ETF*



資料顯示，Avenir Group共持有384.7萬股市值約2.02億美元的富達比特幣基金(FBTC)，以及531.9萬股市值約1.82億美元的貝萊德iShares比特幣信託(IBIT)。

Avenir加密資產業務首席執行官蘭建忠表示，該公司對比特幣及其他加密貨幣的長遠發展前景持樂觀態度。隨著美國進入降息周期及監管框架逐步清晰，預計主流機構將加大對加密貨幣市場的布局力度，吸引更多投資者迅速進入市場並分享其增長紅利，從而進一步深化區塊鏈與傳統金融體系的融合。Avenir Group亦會藉持續投研，不斷提高對加密資產投資的風控，並拓展投資產品的深度和廣度，更好地布局及拓展海外市場，把業務持續推向全球。

Avenir Group由李林於2023年創立，是一間新銳機構化家族辦公室和投資管理集團，致力打造一個創新、多元、穩健向前的投資平台及生態圈。(cl)