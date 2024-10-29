29/10/2024 09:19

比特幣投資者上看7萬美元大關，資金流入美國ETF

《經濟通通訊社29日專訊》比特幣投資者再度瞄準6月份達到的7萬美元大關，此前虛擬貨 幣上周五(25日)晚些時候一度全線下跌，而資金穩步流入美國ETF。

FRNT Financial聯合創辦人Stephane Ouellette表示，最近在該領域看到的趨勢在延續，現時正處於全球流動性周期的早期階段，預計利率會下行、財政政策流動性將繼續利好比特幣。

此外，隨著美國總統大選的臨近，市場追捧比特幣。CoinShares的報告顯示，上周流入數字資產的資金規模達到9.1億美元，推動年初至今的流入規模達到270億美元，幾乎是2021年紀錄高點的3倍。



*微軟正考慮投資比特幣*



美國證券交易委員會(SEC)披露的文件顯示，微軟正考慮投資比特幣。微軟計劃在12月舉行的年度會議上就評估投資比特幣的提案進行投票，包括領航、貝萊德和道富集團在內的股東將有資格在12月對微軟這項提案進行投票。

比特幣在今年3月創下73797美元的歷史新高，到8月初回落逾30%，之後開啟本輪牛市行情。比特幣現報69866.80美元。(rc)